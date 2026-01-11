FuPa Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf II

Die Frauen der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf II stehen derzeit auf einem Platz im Tabellenmittelfeld. Vier Punkte bis Platz 1 und drei bis zum ersten Abstiegsplatz, die Frauen Landesliga spielt allerdings völlig verrückt. Das bedeutet für die Mannschaft von Trainer Joachim Höft höchste Konzentration, damit man nicht komplett unten reinrutscht. Hier beantwortet der Coach unsere Fragen im FuPa Wintercheck.
1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Mit der fußballerischen Entwicklung der Mannschaft sind wir Trainer sehr zufrieden. die Mädels versuchen alle Situationen, wie gefordert, spielerisch zu lösen. Leider können bei diesem Spielkonzept Fehler im Spielaufbau passieren, die meist zu Gegentoren geführt haben. Vor dem gegnerischen Tor sind wir noch nicht effektiv genug, was uns insgesamt viele Punkte gekostet hat. In allen Spielen, die wir nicht gewinnen konnten, waren wir mindestens ebenbürtig. Gegen den ein oder anderen Gegner müssen wir an unser Mentalität arbeiten. Besser werden muss eigentlich nur das Selbstvertrauen der Mädels, nach einem Fehler trotzdem den Kopf oben zu behalten und den nächsten Pass wieder zu versuchen.
2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Wir haben einen Neuzugang, sonst bleibt alles beim Alten.
3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Wir haben bis zum 08.12.25 trainiert und beginnen am 05.02. mit der Vorbereitung.
4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Im positiven hat uns Beckedorf/Ritterhude überrascht. Bis wir gemerkt haben, wie stark sie sind, lagen wir im Pokal schon 0:5 zurück.
5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Bemerkenswert finde ich persönlich die Bereitschaft unser Mädels, immer wieder in allen Mannschaften, egal ob Erste, Dritte oder Vierte auszuhelfen. Auch wenn wir knapp besetzt sind und am gleichen Tag ein Spiel haben, finden sich trotzdem immer Mädels, die auch 180 Minuten am Tag gehen.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Das ist sehr schwer. Vom Tabellenführer bis zum Vorletzten sind gerade mal 8 Punkte Differenz.
Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!