FuPa Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf II

Bei den Frauen der SV Ahlerstedt/Ottendorf II wird es noch eine interessante Saison. – Foto: Rolf Schmietow

Die Frauen der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf II stehen derzeit auf einem Platz im Tabellenmittelfeld. Vier Punkte bis Platz 1 und drei bis zum ersten Abstiegsplatz, die Frauen Landesliga spielt allerdings völlig verrückt. Das bedeutet für die Mannschaft von Trainer Joachim Höft höchste Konzentration, damit man nicht komplett unten reinrutscht. Hier beantwortet der Coach unsere Fragen im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Mit der fußballerischen Entwicklung der Mannschaft sind wir Trainer sehr zufrieden. die Mädels versuchen alle Situationen, wie gefordert, spielerisch zu lösen. Leider können bei diesem Spielkonzept Fehler im Spielaufbau passieren, die meist zu Gegentoren geführt haben. Vor dem gegnerischen Tor sind wir noch nicht effektiv genug, was uns insgesamt viele Punkte gekostet hat. In allen Spielen, die wir nicht gewinnen konnten, waren wir mindestens ebenbürtig. Gegen den ein oder anderen Gegner müssen wir an unser Mentalität arbeiten. Besser werden muss eigentlich nur das Selbstvertrauen der Mädels, nach einem Fehler trotzdem den Kopf oben zu behalten und den nächsten Pass wieder zu versuchen. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?