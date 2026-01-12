FuPa Wintercheck: SV Agathenburg/Dollern II

Der Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern II ist noch nicht in der 3. Kreisklasse angekommen. Die bisherige Punkteausbeute spricht für eine sofortige Rückkehr in die 4. Kreisklasse. Aber es sind noch einmal elf Spiele, in denen man Punkte holen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Trainerteam hofft auf eine bessere zweite Saisonhälfte. Hier sind die Antworten von Co-Trainer Jan Petersen im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wenn man die Hinrunde nüchtern analysiert, müssen wir feststellen, dass die Ergebnisse unseren eigenen Ansprüchen in keiner Weise gerecht werden. Aus 11 Spielen lediglich einen Sieg zu holen, ist natürlich deutlich zu wenig. Es gab Partien, in denen wir insgesamt einfach zu schwach waren und folgerichtig ohne Punkte geblieben sind – das gehört zur Wahrheit dazu. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch Spiele, in denen wir spielerisch überzeugend aufgetreten sind, uns zahlreiche gute Chancen erarbeitet haben, diese jedoch nicht genutzt haben. In solchen Momenten hat uns dann auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt und wir wurden im Gegenzug oftmals eiskalt bestraft. Am Ende standen wir trotz ordentlicher Leistungen erneut mit leeren Händen da. Erschwerend kamen massive Verletzungsprobleme hinzu, die uns über weite Strecken der Hinrunde begleitet haben. Teilweise waren wir personell so stark dezimiert, dass wir auf Spieler aus der Ü40 zurückgreifen mussten und sich der Co-Trainer in einigen Spielen sogar selbst umziehen musste, um überhaupt eine spielfähige Mannschaft stellen zu können. Was wir uns allerdings ganz klar selbst ankreiden müssen, sind unsere Undiszipliniertheiten. Eigene Platzverweise und die daraus resultierenden Sperren haben uns zusätzlich geschwächt und die ohnehin angespannte Personalsituation weiter verschärft. All diese Punkte haben dazu geführt, dass wir sportlich hinter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Genau hier setzen wir für die Rückrunde an: Wir müssen konstanter, disziplinierter und effizienter auftreten, personell wieder stabiler werden und unsere Chancen konsequenter nutzen. Die Mannschaft und das Trainerteam sind sich dessen bewusst und wir sind fest entschlossen, es in der Rückrunde deutlich besser zu machen.

In der Winterpause hat es keine personellen Veränderungen gegeben. Positiv ist jedoch, dass einige langzeitverletzte Spieler wieder zur Mannschaft stoßen und uns in der Rückrunde zusätzliche Optionen geben werden.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir sind nach dem letzten Spiel am 07.11.25 in die Winterpause gegangen. Wir haben nach unserem letzten Spiel den Ball ruhen lassen. Da wir eine schwache Hinrunde gespielt haben, trafen wir uns alle gemeinsam zu einem Hinrunden-Resümee, vieles angesprochen, was nicht gut lief und gemeinsam das Ziel ausgerufen, in der Rückserie unsere Fehler abzustellen und den Kampf anzunehmen, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir werden Ende Januar 2026 in unsere Vorbereitung starten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Um ganz ehrlich zu sein, wir selber. Wir waren nach dem Aufstieg in der Vorsaison eine super positiv, eingeschworene Einheit, welches nach den ersten Niederlagen in eine eher negative Stimmung umschlagen ist. Wir werden gemeinsam intensiv an der Grundstimmung innerhalb der Mannschaft arbeiten, um wieder eine positive, geschlossene Atmosphäre zu schaffen. Unser Ziel ist es, dass die positiven Vibes erneut die Oberhand gewinnen und sich dieser Zusammenhalt und Optimismus auch auf dem Platz widerspiegeln.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ festzuhalten ist, dass wir aus 11 Spielen lediglich drei Punkte holen konnten, was unserer Leistung und unseren Ansprüchen nicht gerecht wird. Dennoch können wir trotz der Ergebnisse auch Positives aus der Hinrunde mitnehmen. Auch wenn 10 der 11 Partien verloren gegangen sind, gab es Spiele, in denen wir sehr ordentliche bis gute Leistungen gezeigt haben. In diesen Begegnungen hat uns oftmals das nötige Quäntchen Glück gefehlt, um uns für den Aufwand zu belohnen und hier und da den einen oder anderen Punkt mehr mitzunehmen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Die Liga präsentiert sich insgesamt sehr ausgeglichen und auf einem guten Leistungsniveau, weshalb es schwierig ist, frühzeitig einen klaren Favoriten auszumachen. Dennoch gehen wir davon aus, dass die aktuell drei Erstplatzierten Mannschaften den Aufstieg unter sich ausmachen werden.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!