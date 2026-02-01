FuPa Wintercheck: SuSV Heinbockel

Jubel beim SuSV. Greift das Team von Trainer Jörg Koslowski noch in den Aufstiegskampf ein? – Foto: Luka Odebrecht

Der SuSV Heinbockel überwintert auf dem 7. Tabellenplatz der 3. Kreisklasse. Sechs Punkte Rückstand sind es zu den Aufstiegsrängen. Da könnte noch etwas gehen. Hier sind die Antworten von Trainer Jörg Koslowski im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Können aufgrund von Leistungsschwankungen nicht zufrieden sein mit der Hinrunde. Besser werden, wie auch bei vielen Mannschaften, kann natürlich die Trainingsbeteiligung.

Trainerteam unverändert bestehend aus Marc Allers und mir. Leider müssen aufgrund eines Kreuzbandrisses auf Luca Tilch verzichten. Auf diesem Wege nochmals gute Besserung. Zum Ende der Hinserie konnten wir mit Dennis Meyer bereits Erfahrung dazu gewinnen, die zur Rückrunde mit David Suppa nochmals ausgebaut wird. Zudem hoffen wir, dass Lennart Heft nach langer Verletzung wieder zurück auf den Platz kehren kann.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am 09.02.26, wenn das Wetter mitspielt. Neben dem Training ist noch eine Einheit bei unserem Sponsor Kraftclub Reinecke geplant und alles Weitere hängt vom Wetter ab.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Viele Gegner überraschen uns am Spieltag, weil gerade die 3. oder 4. Teams der größeren Vereine gegen uns recht kreativ bei der Kaderzusammenstellung sind.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv waren unsere Spiele in der Kreisplakette, wobei die Stimmung nach einem gewonnenen 11-m-Schiessen nochmal außergewöhnlich ist. An den negativen Dingen wollen wir arbeiten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Die Klasse ist sehr ausgeglichen. Eine der Truppen von Platz 1 bis 5 wird es wohl werden....und wenn nicht, dann eine andere, die in der Rückserie einen super Lauf hingelegt hat.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!