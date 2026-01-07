FuPa-Wintercheck: SSV Kästorf

Der SSV Kästorf ging als einer der Favoriten in die neue Landesliga-Saison, verpatzte aber den Saisonstart. Nach einer super Lauf steht das Team von Coach Michele Rizzi auf dem sechsten Platz und die Formkurve zeigt nach oben. Wir haben mit dem Trainer im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Wir haben natürlich nicht gut angefangen und hatten nach drei Spielen null Punkte. Das ist ein bisschen darauf zurückzuführen, dass wir viele Urlaube hatten und einfach noch nicht so im Rhythmus waren. Wir hatten nicht so viele fitte Spiele zu Beginn. Ja, hinten raus ist es dann noch Platz sechs geworden, was dann, wenn man überlegt, dass wir dann nur noch elf Spiele danach hatten, sehr gut ist und damit kann man zufrieden sein. 25 Punkte aus elf Spielen zu holen ist sehr gut und wir hoffen, dass wir uns noch ein paar Plätze nach oben verbessern können. Ein, zwei Plätze, das wäre natürlich schön, dafür werden wir alles tun. Was muss besser werden? Ich glaube, was heißt, was besser werden muss, was wir weiterhin verbessern wollen, ist einfach so die Kompaktheit gegen den Ball, die Arbeit gegen den Ball als gesamtes Team und vor dem Tor natürlich noch ein bisschen kaltschnäuziger sein. Wir spielen uns viele Chancen aus, haben auch ein super Torverhältnis, aber haben sogar noch den einen oder anderen liegen lassen. Auch das Verteidigen eigener Standards und das Abschließen unserer eigenen Standards ist ausbaufähig und da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben.

Wir haben jetzt Pause bis zum 13. Januar. Dann geht es wieder los. Werden da knapp sieben Wochen Vorbereitung haben. Jetzt ist ja natürlich auch noch das eine oder andere Hallenturnier, wo die Jungs mitspielen. In der Vorbereitung, haben wir dann einige interessante Gegner und auch viele Testspiele geplant. Wir spielen dann auch unter anderem gegen Fallersleben aus unserer eigenen Liga. Es ist halt für mich wichtig, dass die Jungs dann auch ihre Fitness über diese Testspiele holen.

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Weiß ich nicht, ich kannte die Liga natürlich nicht so gut und kenne sie jetzt erst seit diesem Jahr.

Aber schaue da eigentlich eher so ein bisschen auf uns. Ich habe eigentlich jetzt nahezu alle Mannschaften gesehen und bin da jetzt gar nicht so, dass ich da irgendeine Mannschaft herausheben kann, weil viele, viele Mannschaften einen guten Job machen. Und deswegen finde ich da jetzt gerade keine, die ich so groß rausnehmen kann.

Also mich hat es überrascht, wie Turner da steht. Hätte ich höher erwartet, aber sie haben auch viele Ausfälle gehabt. Und klar, natürlich Gifhorn spielen eine richtig gute Runde.

Das sind so die zwei Mannschaften, die man vielleicht so ein bisschen herausheben kann. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass Turner, Braunschweig da unten auch wieder rauskommt. Vahdet Braunschweig überrascht mich auch ein bisschen, haben wieder sehr, sehr viel investiert und hängen da natürlich den Erwartungen auch deutlich zurück.

Aber wie gesagt, es gibt ja noch eine Rückrunde, da kann man das ja dann besser machen.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativstes Ereignis war für mich eigentlich die erste Halbzeit im Pokal gegen Vorsfelde. Die hat mir nicht gefallen, weil wir da wirklich nicht gut waren.

Und unser Auswärtsspiel in Northeim. Das waren die zwei Spiele, mit denen ich nicht zufrieden war, wo wir auch wirklich verdient verloren haben. Und das sind so wirklich die zwei Spiele, wo ich sage, da haben wir es nicht verdient, Punkte zu holen oder eine Runde weiterzukommen.

Und positiv war natürlich dann die Phase gegen Ende. Also dieser deutlich Auswärtssieg in Fallersleben war natürlich schon ein Statement, glaube ich. Dann der knappe Heimsieg Last-Minute-Sieg gegen Turner, der hat natürlich auch nochmal Kräfte freigesetzt.

Und von der Leistung her war natürlich das Spiel in Vorsfelde schon ein Highlight. Also wenn du bei so einer starken Mannschaft spielst, auswärts. Wir hatten auch wohlgemerkt noch vier Wochen Pause durch die ganzen Spielausfälle bei uns.

Die Art und Weise, wie wir dort gespielt haben, war dann schon wirklich herausragend gut. Und da ist man dann schon sehr, sehr stolz drauf.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, den ein oder anderen Platz gut machen können. Dass wir da in der Tabelle uns noch ein bisschen verbessern. Ich bin da aber sehr positiv gestimmt, weil ich sehe, wie die Mannschaft sich entwickelt.

Durch wirklich viel Fleiß im Training und auch, dass sie mit Spaß dabei ist. Man sieht, dass die Jungs gerne miteinander spielen. Und das ist für mich wirklich das Wichtigste.

Und gerade mit viel Spaß und Freude und harter Arbeit kannst du eben auch Erfolg haben. Und da sind wir auf einem guten Weg,





Wer wird Meister und warum?

Klar, also Gifhorn ist jetzt sehr gejagt nach dieser überragenden Hinrunde.

Allerdings haben sie noch die ganzen Top-Mannschaften auswärts, glaube ich, außer Vorsfelde. Und ich glaube, dass Vorsfelde eine noch größere Breite im Kader hat. Und eigentlich auch mit dem Kader, den sie haben, schon aufsteigen müssen.

Deswegen wird es ein sehr, sehr knappes Rennen. Ich glaube aber, dass es Vorsfelde schafft. Aber am Ende verdient es natürlich der, der oben steht.