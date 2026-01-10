FuPa Wintercheck: SSV Hagen III

Der SSV Hagen III steht in dieser Saison nur knapp über den Abstiegsrängen. Der überraschende Sieg gegen die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg kurz vor der Winterpause sorgte aber immerhin für ein kleines Fünf-Punkte-Polster. Etwas enttäuscht ist Trainer Andre Koch. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben uns vor der Saison schon mehr ausgerechnet. Mit erst 3 Siegen können wir nicht zufrieden sein. Wir hatten viele enge Spiele, wo uns manchmal auch das gewisse Spielglück gefehlt hat. Daran wollen wir arbeiten und dann sollten wir unsere Ziele auch noch erreichen.

Keine Veränderung.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten Mitte Februar wieder und bestreiten 2 Testspiele, um in den Rhythmus zukommen. Ein Teamabend ist auch noch in Planung.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht kann man von Drochtersen/Assel V sein. Nach der letzten Saison habe ich sie nicht da oben mit gesehen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unser letztes Spiel vor der Winterpause gegen Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg war für uns positiv, da wir es in den letzten 5 Minuten noch gedreht haben. Negativ zu nennen ist, dass wir leider mal wieder ein Heimspiel verloren haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das ist schwer zu sagen, da die Liga wieder sehr eng ist. Ich denke, das wird ein spannender Aufstiegskampf.

