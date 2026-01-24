FuPa Wintercheck: SSV Hagen II

Der SSV Hagen II steht in der 2. Kreisklasse mit dem Rücken zur Wand. In elf Partien gab es noch keinen Sieg. Der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsrang beträgt sechs Punkte und das Team von Trainer Dennis Eylmann hat bereits zwei Spiele mehr ausgetragen, als die Konkurrenz. Dennoch ist der Trainer zuversichtlich. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wenn man die Tabelle sieht, hätten wir uns schon gerne ein paar Plätze weiter vorne gesehen. In erster Linie war es wichtig, eine Mannschaft aus sehr jungen Spielern, die teilweise neu im Sommer dazu gestoßen sind, zu bilden und diese mit Spaß und Zusammenhalt als Team auf den Platz zu stellen. Dies ist uns in der Hinrunde auf jeden Fall gelungen und es macht immer mehr Spaß, die Truppe zu trainieren.

Das Trainerteam bleibt unverändert, um grade das aufgebaute im Team nicht wieder zu verlieren. Es gibt bisher einen Neuzugang und einen Abgang.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Unsere Vorbereitung wird Anfang Februar losgehen und bis Mitte März sollen insgesamt vier Testspiele stattfinden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht hat uns tatsächlich der VfL Fredenbeck und der FC Mulsum/Kutenholz II, die wir anfangs nicht ganz oben gesehen haben.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Also, für uns das bemerkenswerteste ist immer noch unsere Trainingsbeteiligung. Dienstags wie donnerstags die im Durchschnitt mit 15/16 Mann auf dem Trainingsplatz stehen, egal wie das Ergebnis am Wochenende aussah. Und das zeigt den Willen der Mannschaft und deswegen sind wir guter Dinge, dass wir die Klasse halten werden.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke, das wird der Deinster SV II für sich entscheiden.

