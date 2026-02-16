FuPa Wintercheck: SSV Hagen

In der Vorrunde durften oftmals späte Tore bejubelt werden. – Foto: Rolf Schmietow

Der SSV Hagen spielt eine gute Kreisligasaison, verlor erst vier Spiele und hat einen recht sicheren Vorsprung zu den Abstiegsrängen. Nach einigen Jahren eklatanter Heimschwäche, wurde jetzt der Platz in der Kornstraße endlich wieder zu einer Art "Festung". Lediglich gegen den Spitzenreiter aus Wiepenkathen gab es eine Heimpleite. Hier sind die Antworten von Trainer Mats Börger im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Grundsätzlich sind wir mit der ersten Saisonhälfte zufrieden. Wir konnten endlich wieder eine Heimstärke in Hagen etablieren und bekommen deutlich weniger Gegentore, als in den letzten Spielzeiten. Ein guter Abstand zu den Abstiegsplätzen wurde erarbeitet und soll in der zweiten Saisonhälfte gehalten werden. Ziel für die Rückrunde ist es, jetzt aus der stabilen Defensive mehr Druck nach vorne zu entwickeln und uns mehr Torchancen zu erarbeiten, mal schauen ob uns da gelingt.

Hier gibt es keine großartigen Veränderungen, was für uns heißt, auch im neuen Jahr mit einem sehr engen Kader weiterhin auf regelmäßige Hilfen aus dem Trainerteam oder der zweiten und dritten Mannschaft angewiesen zu sein. Zusätzlich wird uns leider Simon Detlefsen aufgrund eines längeren Auslandsaufenthalts in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starteten bereits am 23.01.2026 wieder in die Vorbereitung. Die Pause war bzw. ist auch aufgrund der Nachholspiele sehr kurz in diesem Jahr. Ein kleines Highlight war wieder ein kleines „Trainingslager“ Anfang Februar.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Keine Angaben

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Für uns definitiv die Vielzahl an späten Toren, welche wir erzielt haben. Ein großartiges Zeichen der Moral und des absoluten Willens der Truppe. Großes Kompliment an die Mannschaft.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir würden uns über einen spannenden Fünfkampf freuen. Am Ende wird es die konstanteste Mannschaft werden.

