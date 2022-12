FuPa-Wintercheck: SpVgg Bissingen +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team der SpVgg Bissingen in der Kreisliga B8 Enz-Murr kommen von Spielertrainer Jean-Frantz Bien-Aime.

Zugänge haben wir eigentlich auch nur eigene Jungs bekommen. Fabio Karanatios oder Patrick Sedlaczek, Sergen Gulec. Sind alles Jungs, wo bei uns in der Jugend gespielt haben und mit mir wieder zurück in die Heimat sind, weil sie spüren, dass bei uns was geht.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft? Wir sind aktuell Spitzenreiter, das war mein Ziel und ich denke, wir werden am Ende der Saison auch auf Platz 1 bleiben. Hab ne junge hungrige Truppe, alles Jungs aus der eigenen Jugend, 3-4 Jungs sind über 28 Jahre alt der Rest alles Anfang 20, damit lässt sich gut arbeiten, die Jungs haben wieder richtig Lust auf Fußball, das merkt man einfach jede Sekunde, wenn sie auf dem Platz stehen. Wir haben Winter und sind zum Teil 24 Mann im Training, ohne 2. Mannschaft, die haben selber ihren 29 Mann Kader. Da merkt man, dass die Leute Bock haben. Kenne das von anderen Teams, wo höherklassig sind, da hat der eine oder andere keine Lust, im Winter zu kommen. Ich war vor paar Jahren Spielertrainer bei (..... unwichtig, da ich niemand schlecht machen will), da war man 6-7 Mann. Daher spricht das einfach für die Lust und den Hunger meiner Jungs hier in Bissingen.

Was nicht gut lief oder uns ärgert, wir haben am 2. Spieltag gegen Bönnigheim verloren, da waren wir einfach vom Kopf nicht da an dem Tag, aber ja war die einzige Niederlage bis jetzt. Ich hoffe, dass bleibt auch so, um unser Ziel, den Aufstieg in die A-Liga nach drei Jahren wieder zu packen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

In den nächsten Jahren haben wir brutal Lust, uns menschlich und fußballerisch weiter zu entwickeln. Den Spaß werden wir dabei an oberster Stelle setzen, dann kommt der Erfolg von ganz alleine....

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

-

__________________________________________________________________________________________________

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen? Kein Problem, schicke die Antworten auf die obenstehenden Fragen mit Deinem Vor- und Zunamen und Deiner Funktion sowie den Vereinsnamen, den Mannschaftsnamen und die Liga per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Wir veröffentlichen nach und nach dann die Folgen vom FuPa-Wintercheck.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.