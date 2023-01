FuPa-Wintercheck: SGM Oppenweiler/Sulzbach I & II +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team der SGM Oppenweiler/Sulzbach I & II in der Regionenliga 2 / Bezirksliga Stuttgart Rems-Murr kommen von Spielerin und Öffentlichkeitsarbeit Jana Vujanović.

Für die erste Mannschaft ist das Spitzenspiel gegen Winnenden insofern keine gute Erinnerung, dass man aufgrund von eigener schwacher Leistungen Punkte liegen ließ. In sehr guter Erinnerung hingegen blieb das erste Ligaspiel in Bissingen, wo man eine spielerisch überragende Mannschaftsleistung zeigte. Für die zweite Mannschaft ist das Spiel beim SV Hegnach II ein Spiel zum Erinnern. Zwar ließ man dort die einzigen zwei Punkte def Hinrunde liegen und spielte nach einem guten Vorsprung nur Unentschieden, aber die Kampfleistung war definitiv herauszuheben. Auch das Spiel gegen Obertürkheim war kämpferisch überragend und hier belohnte man sich auch mit einem Sieg.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Wir hoffen vor allem sehr, dass wir verletzungsfrei durch das neue Jahr kommen und unsere Verletzten wieder zurückkehren. Die Tabellensituationen dürfen gerne so oder so ähnlich bleiben und es ist wichtig, dass alle zusammenbleiben bzw. besonders die zweite Mannschaft mehr personelle Stabilität bekommt.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Das Auswärtsspiel gegen den TSV Ottmarsheim wurde aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes verlegt. Als man am Nachholtermin ankam, wurde uns mitgeteilt, dass wegen des Schneefalls auch heute kein Spiel auf dem Platz ausgetragen werden könne. Bis diese Tatsache geklärt wurde, vertrieben wir uns in der Kabine die Zeit mit Gesangs- und Tanzeinlagen, die man auf unserer Instagramseite (@sgm.frauen) bewundern kann.

Bei der jährlichen SGOS-Weihnachtsfeier haben wir außerdem einen kleinen Chor gegründet, bei dem wir das Publikum mit, auf den Verein zugeschnittenen, umgedichteten Songtexten begnügten;)

