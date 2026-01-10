FuPa Wintercheck: SG Wintermoor/Schülern

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Andreas Lemke von der SG Wintermoor/Schülern unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir hinken unseren Erwartungen natürlich zurück. Wir wollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben , stecken jetzt aber mittendrin. Das liegt zum großen Teil an der langen Liste der Verletzen. Zum Teil fehlten uns bis zu acht Spieler, über fünf Spiele sogar ein Torwart. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unser Kader wird sich hoffentlich in der Hinsicht verändern, dass die Langzeitverletzen wieder zurückkommen. Das wären dann knappe 6-7 Stammspieler . Wenn das der Fall sein sollte, wäre das viel wichtiger als 6-7 Neuzugänge .

Mit Johann Regehr kommt ein vielseitig einsetzbarer Spieler von der FG Wohlde ( Kreis Celle ) .

Johann wird, stand heute, unser einziger Zugang sein. Bereits in der Hinrunde ist mit Thorge Krinke der Keeper der 2.Herren zu uns gestoßen . Er wird vorerst auch unsererNummer 1 bleiben und hat das vollste Vertrauen von uns Trainern uneben

Team .



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten wieder Ende Januar um den Verletzen und angeschlagenen Spieler eine möglichst lange Pause zu gönnen. Wir haben ingesamt drei Testspiele und drei Einheiten im ImPuls Fit in Bispingen.





Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Mich überrascht das Team der Eintracht aus Leinetal negativ. Ich hätte nie gedacht, dass sie so schwer in die Saison starten. Überrascht und glücklich zugleich bin ich vom TSV Wietzendorf, dass sie so eine tolle Hinrunde gespielt haben .





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das negativste war ganz klar die klare Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Nordheide. Wir haben zu Hause mit 6:0 verloren.





Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ein Team aus Walsrode.



