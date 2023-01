FuPa-Wintercheck: SG Wehden/Debstedt II „Wir haben uns in vielerlei Hinsicht verbessert“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Henrik Bürgerhoff von der SG Wehden/Debstedt II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Seit dem letzten Pflichtspiel befinden wir uns grundsätzlich in der Winterpause. Einige haben freiwillig in der Halle ein paar Mal gekickt. Am ersten Januar Wochenende haben wir am Hallenturnier von unseren Freunden des TuS Ofen 1. Herren aus Bad Zwischenahn teilgenommen und sind wie jedes Jahr mit dem Bus und ordentlich Zuschauern angereist. Am 28. Januar nehmen wir dann auch nochmal am Hallenturnier des FC Land Wursten 2. Herren teil. Die Vorbereitung für die Rückrunde beginnt dann bereits am 18. Januar. Insgesamt sind 4 Testspiele geplant, 2 davon auf Kunstrasen beim AT Rodenkirchen..

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir bekommen mit Marvin Cassens einen Neuzugang für unser Mittelfeld. Marvin ist im Verein kein Unbekannter, hat bereits in der Jugend in Wehden gespielt und anschließend auch im Herrenbereich. Auf Grund seines Studiums hat es ihn dann nach Vechta verschlagen, wo er auch weiter Fußball gespielt hat. Zuletzt hat er in Otterndorf gelebt und auch dort beim örtlichen TSV gespielt. Wir bedanken uns an dieser Stelle beim TSV Otterndorf, die den Wechsel im Winter ermöglicht haben.

Verlassen wird uns Betreuer Sören Laukait, der aus beruflichen Gründen kürzertreten wird.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Ich bzw. auch die Mannschaft sind mit der Entwicklung im Vergleich zur Vorsaison zufrieden. Wir haben uns in vielerlei Hinsicht verbessert, haben an unserem Aufbauspiel gearbeitet und treten insgesamt offensiver auf. Auch die Trainingsbeteiligung konnten wir verbessern.

Dennoch wissen wir alle, dass noch mehr möglich gewesen wäre von der Platzierung her, als der aktuelle 4. Tabellenplatz. Wir haben zu viele Punkte verschenkt durch zu viele Unentschieden. Da müssen wir selbstkritisch sein und uns natürlich vorwerfen, dass wir gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen nicht entschlossen genug aufgetreten sind. Wir müssen weiter an unserem Aufbauspiel und an der Chancenverwertung arbeiten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv unsere eigene 3. Herren, die eine gute Rolle in der Liga spielen und sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben können und negativ die SG Landwürden/L´moor/Bü-N, welche ich vor der Saison stärker eingeschätzt habe. Mittlerweile haben sie sich aber gefangen und werden in der Rückrunde sicherlich nochmal oben angreifen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Die besten Spiele haben wir meiner Meinung nach beim 3:2 Sieg gegen den Tabellenzweiten SG WDB II sowie der knappen 1:2 Niederlage gegen den Tabellenführer vom FC Geestland gemacht. Gegen Geestland wäre sicherlich etwas Zählbares verdient gewesen. In beiden Spielen sind wir mutig und offensiv aufgetreten, haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und haben um jeden Zentimeter auf dem Platz gekämpft.

Die schlechtesten Spiele haben wir beim 2:2 gegen den TV Donnern, dem 1:1 gegen den FC Lune und dem 2:2 gegen den MTV Bokel gemacht. In allen drei Spielen sind wir zu sorglos in die Partie gegangen und dies hat sich über die gesamte Spielzeit wie ein roter Faden durchgezogen. Wir haben sehr wenig bis gar nichts von unserem Fußball auf dem Platz gebracht und unsere Fehler bzw. Schlafmützigkeit wurde bestraft. Die 1:0 Niederlage im Derby gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel gehört sicherlich auch dazu, wobei wir in der 2. Halbzeit in Unterzahl einen starken Kampf abgeliefert haben.

Das besonderste Spiel für alle war sicherlich das Vereinsduell mit unserer 3. Herren am Freitag Abend unter Flutlicht. Ein spannendes Spiel mit einem offenen Schlagabtausch.