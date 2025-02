FuPa-Wintercheck: SG WDB

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Max Hogen von der SG WDB unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wir sind mit der ersten Saisonhälfte zufrieden, da wir den Umbruch gut gemeistert und uns schnell als Mannschaft zusammengefunden haben. In der zweiten Saisonhälfte ernten wir dann hoffentlich die Lorbeeren unserer Arbeit.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?*

Wir konnten diesen Winter zum einen Benneth Hartmann nach einer kurzen Stippvisite aus Stubben zu uns zurück lotsen und zum anderen mit Kenny Günther einen erfahrenen Spieler aus Beckedorf dazugewinnen. Beide Spieler sind von der Mannschaft dank ihres sonnigen Gemüts super aufgenommen worden.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen? *

Wir haben uns den Winter über in der Halle fit gehalten und sind seit dem 3.2. wieder draußen auf dem Platz. Aktuell sind zwei Testspiele geplant, am 2.3. gegen den SV Phiesewarden III und am 9.3. gegen den TSV Nesse.

Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?*

Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die Jungs bilden eine gute Gemeinschaft und haben ein gemeinsames Ziel vor Augen.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?*

Große Überraschungen gibt es meiner Ansicht nach nicht, so ziemlich jedes Team steht in der Tabellenregion in der man sie erwarten durfte.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?*

Unser Highlight der Hinrunde war der Heimsieg gegen den Vorjahresmeister TSV Wehden II, da wir für dieses Spiel enorm viele Ausfälle zu verkraften hatten und mit einem letzten Aufgebot angetreten waren. Darüber hinaus finde ich es positiv, dass es für nahezu jede Mannschaft noch bis zum Saisonende spannend bleiben wird sowohl im Aufstiegsrennen sowie im Abstiegskampf. Negativ bzw. Schade hingegen ist natürlich die Abmeldung vom TSV Sievern IV.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?*

Ich vermute, dass sich die Meisterschaft zwischen dem FC Geestland III, dem TSV Wehden II und uns ausgespielt wird. Diese drei Mannschaften bieten das beste Gesamtpaket um sich den Titel zu schnappen.

Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?*

Die Männer haben im letzten Sommer eine Welle der Euphorie entfacht, hoffen wir Mal, dass sie diese Welle nutzen können und damit in die Weltspitze zurückkehren. Bei den Frauen erlaube ich mir kein Urteil, da ich mich zu wenig mit der Frauen Nationalmannschaft auseinandersetze.

