FuPa-Wintercheck: SG Reeßum/Taaken „Wir möchten uns gerne noch um ein paar Plätze verbessern“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Sebastian Bettinger von der SG Reeßum/Taaken unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir machen in diesem Winter ausnahmsweise mal eine etwas längere Pause. Insbesondere aufgrund unserer unglaublichen Verletztenmisere in der Hinrunde, möchten wir den Spielern möglichst viel Zeit zur Regeneration bieten und beginnen deshalb erst am 14. Februar mit der Vorbereitung. Von da an haben wir gute vier Wochen, in denen wir gemeinsam trainieren werden. Wir haben diesmal auch nur zwei Testspiele vereinbart, um eben auch hier wieder einer erneuten Verletztenflut entgegenzuwirken.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainerteam bleibt unverändert. Ich werde weiterhin von meinem Co- Trainer und ehemaligen Spieler Jonas Plumhoff unterstützt. Im Team konnten wir für die Rückrunde einen neuen Torhüter für uns gewinnen. Christopher Reusch ist von der SG Schwitschen/Wittorf zu uns gestoßen und wird unser Team verstärken. Mit Jannik von Höveling gibt es außerdem einen neuen Feldspieler, welcher von der SG Hassendorf/Bötersen zu uns stößt. Voraussichtlich werden wir noch zwei weitere Neuzugänge präsentieren können, diese geben wir aber erst bekannt, wenn sie spruchreif sind. Abgänge haben wir keine zu verzeichnen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir haben unterm Strich weit unter unseren Möglichkeiten gespielt und müssen am Ende aufgrund unserer personellen Situation dennoch zufrieden mit dem Ausgang der Hinrunde sein. Teilweise mussten wir aus unserem 21- Mann großen Kader mit lediglich 8 Spielern zu Spielen fahren und haben dann 6-7 Jungs aus unserer Zweiten dabei gehabt, damit wir überhaupt spielen können. Elf "eigene" Spieler haben wir nur in 3 oder 4 Spielen dabei gehabt. Dementsprechend ist der aktuell 7. Tabellenplatz noch nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Dennoch haben wir auch in einigen Spielen sehr viel vermissen lassen und weit unter unserem eigenen Anspruch gespielt, völlig unabhängig von den Verletzungen.

In der Rückrunde hoffen wir, dass wir nun endlich wieder einen Kern von 14-15 Spielern fit an Bord behalten werden, sodass wir noch den einen oder anderen von oben ärgern können. Wir möchten uns gerne noch um ein paar Plätze verbessern und zumindest zeigen, dass wir auch gegen Top- Teams mithalten können. Zur neuen Saison werden dann sicher wieder neue Ziele gesteckt werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Eine negative Überraschung waren wir selbst, wie ich finde. Nachdem wir in der vergangenen Saison als Herbstmeister in die Aufstiegsrunde gegangen sind, wollten wir zumindest wieder ein Wörtchen oben mitreden. Dies ist leider nicht gelungen. Positive Überraschungen kann ich leider bisher nicht festmachen. Die Teams, die auf den ersten vier Plätzen stehen, haben wir auch allesamt dort erwartet wo sie sind.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Negativ war sicherlich die katastrophale Leistung beim 0:8 gegen den TuS Hemsbünde, wobei ich unsere Leistung zu Beginn der Saison bei der 4:1 Auswärtsniederlage in Scheeßel noch schlimmer fand. Aber positive Spiele gab es meiner Meinung nach auch. Dem TuS Brockel haben wir fast einen Punkt abgenommen und auch beim Tabellenführer aus Tiste haben wir mit der allerletzten Rumpfelf lange mitgehalten und erst am Ende noch zwei Tore kassiert. Sehe positiv war auch die Moral beim 2:2 gegen Visselhövede, wo wir bis zur 85. Minute mit 0:2 zurücklagen und am Ende in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen konnten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke, dass der TuS Brockel es machen wird. Wenn Grimme, Lüdeman und Spillmann fit bleiben, wird sie in der Rückrunde niemand halten können.





7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?