FuPa Wintercheck: SG Neuenwalde/Krempel/Holßel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Dominik Blust von der SG NKH unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind mit unserem Team und den Leistungen in der Hinrunde zufrieden. Als Aufsteiger stehen wir mit 23 Punkten aktuell im Mittelfeld und haben uns während der Hinrunde positiv weiterentwickelt.

Wir haben trotzdem in einigen Bereichen Luft nach oben. Unsere Chancenverwertung ist ausbaufähig, gerade in engen Spielen hat uns dies einige Punkte gekostet. Defensiv haben wir uns nach anfänglichen Schwierigkeiten positiv entwickelt und verbessert. Im spielerischen Bereich haben wir uns ebenfalls entwickelt, sind aber noch nicht an unserem Ziel angekommen.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Keine Änderungen im Trainerteam. Es fallen einige inaktive Spieler heraus, die in dieser Saison noch kein Spiel gemacht haben.

Unser Kader bleibt komplett zusammen. Positiv ist, dass bereits jetzt alle Spieler aus unserem Kader für die Saison 26/27 zugesagt haben. Das ist für uns Trainer und auch für den Verein sehr positiv. Es zeigt uns, dass die Mannschaft Bock auf unseren gemeinsamen Weg hat.

Zum Start der Rückrunde kehren Joke Möhlmann (7 Monate) und Lion Schlake (15 Monate) nach langen und schweren Verletzungen zurück ins Team. Die Freude ist groß, die Jungs werden langsam aufgebaut und nach und nach ihre Schritte machen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten in der zweiten Januar Woche mit der Vorbereitung. Die 6 Wochen Pause brauchten alle Spieler und Offiziellen nach einem aufregenden Jahr 2025. Wir haben einige großartige Testspiele, unter anderem gegen Sievern und JFV U19. Wir wollen uns bewusst mit spielstarken Mannschaften aus der Umgebung messen und sind gespannt, wie wir uns in den Spielen präsentieren. Zusätzlich sind zwei Mannschaftsabende und eine Grünkohltour geplant.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich möchte gar nicht speziell auf einzelne Teams eingehen, sondern die Stärke und Tiefe der diesjährigen Kreisliga loben. So gut wie jeder kann jeden schlagen, das macht Woche für Woche richtig Spaß. Auch für unser Team, für uns als Trainer, ist jede Woche eine neue Herausforderung und Aufgabe.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Wir hatten viele tolle Spiele und Aktionen. Ich denke da an den 1. Spieltag, direkt ein 2-2 in Geversdorf, das hat uns kaum jemand zugetraut. Wir haben starke Heimspiele gegen Hollen Nord (1-1) und Land Wursten (3-1) gehabt.

Natürlich gab es auch ärgerliche Niederlagen, ein 1-2 gegen Wehden oder ein 2-3 in Frelsdorf.

Insgesamt gleich es sich aber aus und wir sind aktuell zufrieden mit unserer Punkteausbeute. Wir müssen auf jeden Fall unsere Karten in der Rückrunde reduzieren. Gerade in der ersten Saisonhälfte, haben wir uns zu viele unnötige Karten eingefangen.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke Duhnen. Viel Erfahrung, Qualität und Spieler die dadurch alleine Spiele entscheiden können. Das gilt für den ersten Verfolger Geversdorf genauso. Einer der beiden Teams wird es am Ende machen.





