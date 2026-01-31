FuPa Wintercheck: SG Lühe III

Die Dauerbrenner der Vorrunde: Matteo Kahrs, Ahmet Özdemir und Lennart Isigkeit. – Foto: Jessica Scheffler

Im Aufstiegskampf liegt die SG Lühe III in der 4. Kreisklasse noch sehr gut im Rennen, muss allerdings ein großes Handicap hinnehmen. Ohne den Topstürmer geht es in die zweite Saisonhälfte. Wer es ist, erfahrt ihr von Spieler Matteo Kahrs im FuPa Wintercheck in Zusammenarbeit mit seinem Trainer Stephan Meyer.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Grundlegend sind wir mit der ersten Hälfte der Saison zufrieden. Wir haben einen guten dritten Platz erreicht und das erneut mit einem sehr jungen Kader, worauf wir stolz sein können. Verbessern können wir uns noch im letzten Drittel des Gegners, da uns dort häufig der Ball verloren geht und die Zielstrebigkeit fehlt. Ansonsten sind wir positiv in die Winterpause gegangen.

Beim Trainerteam bleibt alles beim Alten. Der Kader bleibt grundlegend auch bestehen, allerdings verlässt uns unser Stürmer Claas Struwe nun endgültig Richtung Hedendorf, was uns natürlich ein wenig weh tut. Aber darin sehen wir auch die Chance in der Offensive einiges zu verändern und uns neu aufzustellen. Zugänge für die Winterpause sind noch in Arbeit.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir sind seit Anfang Dezember nicht mehr auf dem Platz, aber kicken in der Halle immer noch mal ab und zu. Geplant ist die Pause bis Ende Januar. Die Vorbereitung wird hauptsächlich in Hollern Twielenfleth erfolgen neben dem Platz, wie letzten Winter. Wir verändern also nichts großartig. Natürlich wird der ein oder andere Lauf mit dem Team nötig sein.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Am meisten überrascht hat uns der TuSV Bützfleth II, wie es, so denken wir mal, bei den meisten Teams sein wird. Sie haben vor der Saison wieder eine zweite Herrenmannschaft angemeldet und da wusste man natürlich nicht, was kommt. Aber dass sie fast alles gewonnen haben bis jetzt und auf dem 1. Platz stehen, das hat uns schon überrascht.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Bemerkenswert war das Spiel gegen Bützfleth. Sie sind nun mal sehr gut auf dem Platz aufgestellt und haben auch ein paar herausstechende Spieler, wovor wir Respekt hatten. Dafür haben wir aber ein gutes Spiel hingelegt, obwohl unser Kader an dem Tag sehr dünn war, was zeigt, dass wir auch mit größeren Gegnern mithalten können. Leider haben wir das Spiel am Ende knapp verloren. Am besten war natürlich der eindeutige Derby-Sieg gegen den TuS Jork.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Tendieren würden wir zum TuSV Bützfleth, da sie einfach sehr starke individuelle Spieler haben, die ein Spiel sehr schnell entscheiden können und ihre Saison bisher auch gut verläuft. Allerdings kann man das jetzt einfach noch nicht sagen, da Wischhafen/Dornbusch II auch mit nur einem Punkt an Bützfleth dran ist. Aber auch wir werden unsere Ziele nicht vergessen und versuchen, so gut wie möglich oben in der Tabelle mitzuspielen.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!









