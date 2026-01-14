FuPa Wintercheck: SG Lühe

Die SG Lühe darf wieder auf dem Sportplatz am Schulzentrum in Steinkirchen spielen. Das dürfte die beste Nachricht für die Altländer sein. Der jahrelange Streit mit einem Anwohner ist vorerst beigelegt. Auch sportlich lief es wieder sehr gut bei der SG und das trotz einiger Langzeitverletzte. Hier sind die Antworten von Trainer Steffen Wilkens im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir hatten in der Hinrunde mit einigen Verletzungen zu kämpfen, was die Aufgabe, das Ziel aus der Vorsaison zu bestätigen, nicht einfacher gemacht hat. Umso positiver ist es zu bewerten, dass wir uns über die gesamte Hinrunde hinweg auf unsere 2. Herren verlassen konnten, die uns sehr geholfen haben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Mit dem aktuellen fünften Tabellenplatz sind wir sehr zufrieden und liegen voll im Soll in Bezug auf unser Saisonziel.

Das Trainerteam bleibt unverändert. Zur Winterpause kommen drei Spieler neu zum Kader hinzu. Mit Henri Allion vom VfL Stade II und Steven Huber aus Lüstringen verstärken uns zwei Spieler, über deren Zusage wir uns sehr freuen. Zudem kehrt mit Timo Knitsch, zuletzt VSV Hedendorf Neukloster, ein altbekannter Spieler nach einer langen Verletzungspause zurück, der sich zunächst wieder heranarbeiten möchte und seine Karriere im Heimatverein ausklingen lassen will.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am Samstag, den 24.01. in die Vorbereitung. Besondere Highlights sind für uns die beiden Testspiele gegen die VSV Hedendorf/Neukloster sowie den TSV Apensen, beide aus der Bezirksliga.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Im Großen und Ganzen hat uns bislang kein Gegner in der Liga wirklich überrascht. Einzig FSV Bliedersdorf/Nottensdorf ist etwas schwerer in die Saison gestartet als erwartet, nachdem sie im vergangenen Jahr eine sehr starke Spielzeit hatten. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie sich im weiteren Verlauf wieder stabilisieren und ihre Punkte sammeln werden.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ waren die zahlreichen Verletzungen sowie personelle Veränderungen aus beruflichen und privaten Gründen, die im Saisonverlauf zu einer deutlich dünneren Personaldecke und schwereren Hinrunde zum Vorjahr geführt haben, obwohl der Kader zu Saisonbeginn gut aufgestellt war. Umso positiver ist hervorzuheben, wie geschlossen Mannschaft und Verein diese Phase gemeistert haben. Besonders die enge Unterstützung durch die 2. Herren im Spielbetrieb sowie im Training war ein entscheidender Faktor für den bisherigen sportlichen Verlauf und den aktuellen fünften Tabellenplatz. Ein weiteres sehr positives Ereignis ist die erteilte Baugenehmigung, die es uns ermöglicht, in der Rückrunde wieder auf unserem Heimatplatz anzutreten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Darauf möchten wir uns aktuell nicht festlegen. Es steht noch eine komplette Halbserie aus und in dieser Liga kann noch alles passieren.

