FuPa-Wintercheck: SG Landwürden/L`moor/Büttel-Neuenlande „Wir haben uns gefangen und gut gepunktet“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Torge Meyer von der SG Landwürden/L`moor/Büttel-Neuenlande unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Ein Highlight wird bestimmt unsere Grünkohltour, die uns evtl. wieder um 1-2 Einheiten zurück wirft.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Mit Henning Blank (eigene Ü32) und Noah Acar (Auslandsaufenthalt) werden uns zwei Spieler vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen. Wobei Henning natürlich einspringt, wenn es nötig ist.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Nach dem eher schleppenden Start in die Saison, haben wir uns gefangen und gut gepunktet. Natürlich gibt es immer was zu verbessern, z.B die Chancenverwertung oder das Verhindern zu einfacher Gegentore.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv hat mich zumindest in der ersten Hälfte der Hinrunde der TV Donnern überrascht. Sie standen Defensiv relativ stabil.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das positivste Spiel war vom spielerischen her, leider nicht vom Ergebnis, wohl das Spiel gegen Geestland III. Unser mit Abstand bestes Spiel der Saison, welches durch eine schlechte Chancenverwertung und eine kuriose Entscheidung am Ende leider 0:1 verloren wurde.

Negativ würde ich das Spiel in Bokel hervorheben. Aufgrund vieler ausgelassener Chancen (welche wohl für drei Spiele reichten) waren sogar Schiedsrichter und einige Gegenspieler nach dem Spiel überrascht, dass wir solch ein Spiel verlieren konnten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Geestland III

Sie punkten einfach am konstantesten.