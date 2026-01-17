FuPa Wintercheck: SG FSV Tostedt/ Sittensen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Anna Asberger von der SG FSV Tostedt/Sittensen unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Ausgenommen von unserem etwas holprigen Start in die Saison und dem Eingewöhnen auf das 9er-Feld sind wir sehr zufrieden mit unserer Saisonleistung. Spielerisch sind wir auf einem guten Niveau. Wir müssen auf jeden Fall an unserer Kondition sowie an unserem Torabschluss arbeiten. Hier werden wir in der Vorbereitung weiterhin den Fokus darauflegen.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Kader müssen wir leider den Ausfall von zwei Stammspielerinnen aufgrund von Kreuzbandrissen verkraften, daher sind spielerische Anpassungen notwendig. Auch in unserem Trainerteam hat sich einiges verändert. Marco Bredehöft musste krankheitsbedingt seine Trainerrolle aufgeben. Diese Aufgaben übernehmen nun Miriam Kuczynski als Spielertrainerin und Lukas Dummeyer als Co-Trainer.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben von Mitte Dezember bis Anfang Januar Winterpause gemacht. Ein besonderes Highlight in dieser Zeit war unsere Weihnachtsfeier. Zudem haben wir die Winterpause genutzt, um einmal wöchentlich in der Halle zu trainieren. Meist stand viel Spielen auf dem Plan. Außerdem haben wir an einem Hallenturnier teilgenommen, bei dem wir endlich wieder kicken konnten. Die Vorbereitung startet nun direkt im Januar nach der Winterpause mit vielen Konditionsübungen und Stabilisierungsübungen. Ab Ende Januar findet außerdem einmal wöchentlich ein gemeinsames Training mit den B-Juniorinnen des VfL Sittensen statt.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da wir zuvor noch nicht gegen die Mannschaften in der Liga gespielt haben, ist dies schwer zu beantworten. Dementsprechend würde ich sagen, es war alles so wie erwartet.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das positivste Ereignis ist der aktuelle Saisonverlauf und die Freude über die zahlreichen Siege und Tore. Das motiviert uns als Team sehr. Negativ waren natürlich die beiden schweren Verletzungen, mit denen wir stark zu kämpfen hatten. Besonders bemerkenswert war jedoch der Pokalsieg gegen Wörpertal, der uns als Team zusätzlich motiviert hat.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Die ersten vier Plätze liegen sehr eng beieinander, was zeigt, dass in der Rückrunde noch vieles passieren kann. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Chance haben, Meister zu werden, denn wir sind nun auf dem kleinen Feld eingespielt und wollen mit der besten Offensive der Liga weiterhin viele Tore erzielen.

