FuPa Wintercheck: SG Freiburg/Oederquart

Der Zusammenhalt bei der SG Freiburg/Oederquart ist gut. – Foto: Carsten Kruschka

Drei Spiele, drei Niederlagen und 0:15 Tore, schlimmer hätte die Saison für die SG Freiburg/Oederquart nicht beginnen können. Doch die Nordkehdinger fingen sich und stehen inzwischen mit Kontakt zur Spitze auf Platz fünf der Tabelle. Hier sind die Antworten des verletzten Trainersohnes, Max Luca Hülsen, im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nach einer eher unglücklichen Vorbereitung sind wir erneut sehr schlecht in die Saison gestartet. Danach konnten wir aber schnell den Schalter umlegen und einige Punkte einfahren. Möglich war das aufgrund guter Trainingsbeteiligung und geschlossenen Mannschaftsleistungen an den Spieltagen. So wollen wir natürlich in der Rückrunde weitermachen.

Verlassen werden uns leider Kyrian Stroh (SC Hemmoor) und Erik Meyer (FC W/D II), beiden wünschen wir viel Erfolg. Auf der Gegenseite konnten wir erfreulicherweise Johannes Rahn (SV D/A V) als Neuzugang für uns gewinnen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starteten ab dem 06.01. mit dem Training in der Halle und hatten am 17.01. mit dem Mahler Haustechnik Cup unser alljährliches Highlight. Mit der Saisonvorbereitung werden wir dann am 27.01.2026 beginnen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Der TuS Harsefeld III ist als positive Überraschung zu nennen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die 0:10-Niederlage am zweiten Spieltag beim FC Oste/Oldendorf II war ein herber Schlag. Wir haben daraus aber die richtigen Schlüsse gezogen und konnten anschließend einige Erfolge feiern, die alle sehr wertvoll waren. Für unsere Verhältnisse sind zudem auch Trainingseinheiten mit bis zu 19 Teilnehmern etwas sehr Positives.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Der SV Agathenburg/Dollern wird das Rennen machen, sie wirken bisher am beständigsten.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!