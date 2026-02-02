FuPa Wintercheck: SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg

Die Dauerbrenner der Vorrunde: Thies-Ole Dittmer, Nils Köhnen, Jason Obendörfer und Artjom Schiman mit jeweils 10 Einsätzen. – Foto: Nico Dankers

Im letzten Spiel vor der Winterpause ließ sich die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg durch eine späte 1:2-Niederlage beim abstiegsgefährdeten SSV Hagen III den inoffiziellen Herbstmeistertitel in der 3. Kreisklasse nehmen. Es ist aber alles dicht zusammen, der Titelkampf ist noch lange nicht entschieden. Hier sind die Antworten von Trainer Thomas Bobert im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir können mit der bisherigen Saisonhälfte insgesamt zufrieden sein. Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, zeigt Einsatz, Zusammenhalt und kommt in vielen Spielen zu einer hohen Anzahl an Chancen. Das ist eine wichtige Basis und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir uns dafür noch häufiger belohnen müssen. Gerade die Chancenverwertung ist ein Punkt, an dem wir konsequenter werden wollen, um unsere guten Leistungen auch klarer in Ergebnisse umzumünzen. Wenn uns das gelingt, werden wir insgesamt noch stabiler und erfolgreicher auftreten.

Wir haben zur Winterpause zwei Abgänge zu verzeichnen, konnten den Kader aber auch mit Neuzugängen ergänzen. Insgesamt sind wir weiterhin solide aufgestellt und sehen uns personell gut gerüstet für die anstehenden Aufgaben.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Sofern das Wetter mitspielt, starten wir am 05.02.26 in die Vorbereitung. In dieser Phase wollen wir die Grundlagen weiter festigen, gezielt an Details arbeiten und uns Schritt für Schritt auf die Rückserie einstellen, um bestmöglich vorbereitet in die kommenden Aufgaben zu gehen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die Liga präsentiert sich insgesamt sehr ausgeglichen und unvorhersehbar. Überraschungen – sowohl positive als auch negative – gehören in dieser Saison fast schon zur Tagesordnung. Wir gehen davon aus, dass sich dieses Bild auch in der Rückserie fortsetzen wird.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Im letzten Drittel der Hinserie hatten wir mit vielen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Das aufzufangen ist uns phasenweise besser und phasenweise weniger gut gelungen. Insgesamt hat die Mannschaft diese Situation jedoch gut angenommen und als Team eine ordentliche Leistung gezeigt.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Der Titelkampf ist in dieser Saison sehr eng, denn die Plätze 1 bis 7 haben nach wie vor realistische Chancen. Wir selbst stehen aktuell auf dem dritten Platz und liegen damit nur einen Punkt hinter Rang eins und zwei. Das zeigt, wie dicht alles beieinanderliegt. Unser Anspruch ist es, oben dranzubleiben und uns weiter stetig zu verbessern. Natürlich haben wir die Meisterschaft im Blick – und wir trauen uns auch zu, bis zum Schluss ein Wort um den Titel mitzusprechen.

