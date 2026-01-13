FuPa Wintercheck: SG Beckedorf/Ritterhude Frauen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Jan-Luca Grobe von der SG Beckedorf/Ritterhude unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Trotz des Verletzungspechs in der Sommervorbereitung sowie zu Beginn der Saison war uns das vorhandene Potenzial bewusst. In der ersten Saisonhälfte hat das Team dieses Potenzial entsprechend unter Beweis gestellt.

Verbesserungsbedarf besteht darin, dass wir von der ersten Minute an unser Spiel dem Gegner aufdrängen und uns nicht anpassen.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Kader und im Trainerteam hat sich nichts verändert. Dennoch werden zur Rückrunde die Langzeitverletzten wieder zum Team dazustoßen.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben knapp zwei Monate Pause gemacht, die sich die Mannschaft auch verdient hat. Dennoch haben die Spielerinnen individuell weiter an sich gearbeitet. Offiziell starten wir am 12.01. wieder in die Vorbereitung. Geplant sind vier Testspiele. Highlight der Vorbereitung wird ein dreitägiges Trainingslager sein, das zu Beginn der Vorbereitung stattfinden wird, bei dem wir auch noch ein paar spezifische Dinge anpassen werden.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ganz klar positiv überrascht hat uns Wingst: Sie haben uns in der ersten Hälfte des Spiels wirklich alles abverlangt und uns kaum ins Spiel kommen lassen. Auch WDB war für uns eines der, wenn nicht sogar das schwerste Spiel.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die Hinrunde allgemein war bisher sehr bemerkenswert, doch die absoluten Highlights waren für uns die Pokalspiele, in denen wir großen Zusammenhalt gezeigt und alles auf dem Platz gelassen haben.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Meister wird die Mannschaft, die in der zweiten Saisonhälfte weniger Fehler machen wird .

