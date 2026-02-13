FuPa Wintercheck: SG Am Dobrock III

Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir finden uns langsam als Team, da wir ja eine neu formierte Mannschaft sind Ich denke, dass die Laufbereitschaft und die Kommunikation ein wichtiges Thema beim Fußball sind, woran wir auch arbeiten müssen. Aber wenn man die Leistung vom Anfang bis jetzt vergleicht, muss man sagen, dass es bergauf geht☺️