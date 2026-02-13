FuPa Wintercheck: SG Am Dobrock III

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Peer-Jasper Finken von der SG Am Dobrock III unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir finden uns langsam als Team, da wir ja eine neu formierte Mannschaft sind Ich denke, dass die Laufbereitschaft und die Kommunikation ein wichtiges Thema beim Fußball sind, woran wir auch arbeiten müssen. Aber wenn man die Leistung vom Anfang bis jetzt vergleicht, muss man sagen, dass es bergauf geht☺️
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Nein. Unser Kader wird sich weder verkleinern noch vergrößern. Das Trainerteam aus Fabian Zeidler und mir wird weiterhin bestehen.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? *
Da das Wetter es nicht anders zulässt, müssen wir leider immer wieder in der Halle trainieren. Das ist echt schade, kann man aber nichts gegen machen. Wir hoffen, dass es die kommenden Tage besser wird. Die Vorbereitung draußen sollte eigentlich Ende Januar stattfinden. Testspiele haben wir gegen Großenwörden 2 und Wischhafen/Dornbusch 3 und dann geht auch bald hoffentlich wieder die Liga los.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
FC Althemmoor und Geestland.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Wir haben gegen FC Althemmoor in Hemmoor kurz vor Schluss mit 0:1 verloren. Das war eine hervorragende Teamleistung. Jeder hat sich gepusht und jeder hat für jeden gekämpft. Das war schon einer der tollsten Momente für unsere Mannschaft. Sowie die Siege gegen Nordholz 2 und 3. Das negativste Ereignis war das Spiel gegen Bison 3, welches wir leider deutlich verloren haben.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Stand jetzt gibt es noch keinen Meister. Wir werden sehen, wer am Ende die Krone aufhaben wird.