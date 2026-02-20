Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FuPa Wintercheck: SG Am Dobrock II
"Eine Einheit werden und dementsprechend zusammen handeln"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Thorben Bornhöft von der SG Am Dobrock II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Dafür, dass ich die SG vor der Saison neu gegründet hatte und wir eine neu zusammengestellte Mannschaft bekamen, haben wir uns im Laufe der Hinrunde immer besser eingespielt. Auch wenn wir gegen die starken Mannschaften als Team schon gut aufgetreten sind und füreinander gekämpft hatten, ist das trotzdem unser stärkster Punkt, woran wir arbeiten müssen. Eine Einheit werden und dementsprechend zusammen handeln.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
In der Winterpause ändert sich im Kader bei uns nichts, vielleicht kommt aber noch der ein oder andere Spieler aus der U18/U19 im laufe der Rückrunde hinzu.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Eigentlich wollten wir Anfang Februar wieder raus und uns für die Rückrunde vorbereiten. Jedoch machte auch uns bislang der Schnee einen Strich durch die Rechnung, sodass wir bislang weiterhin in der Halle sind, um uns in Bewegung zu halten.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Überrascht keine, wir haben am Saisonbeginn damit gerechnet, dass die Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte auch dort stehen würden.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Gegen oben stehende Mannschaften, die auch das Spiel versuchen, an sich zu reissen, haben wir uns immer gut angestellt und als Team miteinander gekämpft,. Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenfeld oder auch dem Derby gegen Geversdorf, wo der Gegner rein kämpferisch aufgetreten ist, haben wir ohne desgleichen auch verdient verloren.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Ich denke FCC wird bis zum Ende an der Spitze durchhalten und vor der “Oldietruppe“ Altenwalde III landen. Platz 3 werden Oberndorf und Sahlenburg unter sich ausmachen. Ab Platz 5 bleibt die Rückrunde noch spannend.