FuPa-Wintercheck: SC Vierhöfen „Wir hatten eine sehr emotionale Hinrunde“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Nabil Al-Barazanchi vom SC Vierhöfen unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Generell sehe ich es so, dass sowohl für die Spieler, wie aber auch für die Trainer, die gesamte Vorbereitung als Highlight anzusehen sein sollte. Dies hat mich zumindest die ewige Corona-Pause gelehrt. Demut ist der passende Ausdruck. Die Rückrunde beginnt für uns ab dem 23.01.2023.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainerteam bleibt unverändert, die Jungs wissen also was in der Vorbereitung aus sie zukommen wird. Wir haben keine Abgänge zu verzeichnen, was fantastisch ist. Zudem konnten wir mit Shawn Kikillus und Matteusz Moj zwei Neuzugänge bekanntgeben. Absolut feine Jungs, die unser Team auf und auch neben dem Platz bereichern werden.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wenn man aus 9 Spielen, 25 Punkte holt, sollte das den Anschein erwecken, dass alles absolut wie am Schnürchen bei uns lief. Dem ist aber nicht so gewesen. Wir hatten eine sehr emotionale Hinrunde, mit etlichen Langzeitverletzten. Unser Glück war, dass unser Kader qualitativ und auch quantitativ eine beachtliche Größe aufweist. Generell würde ich mir eine etwas bessere Trainingsbeteiligung in der Rückrunde wünschen und die Torausbeute darf noch besser werden. Ansonsten war ich sehr, sehr zufrieden mit der Hinrunde.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Sehr positiv überrascht hat mich persönlich das Team von Roddau. Als wir bei den Jungs zu Gast sein durften, haben sie uns das Leben unfassbar schwergemacht. Der damalige 1:0 Auswärtssieg war, sagen wir es mal vorsichtig, schmeichelhaft.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Da gab es 2 Spiele und die hatten es gleichermaßen in sich. Durch unsere unsägliche Verletztenliste, sind wir meiner Meinung nach in die ersten beiden Spiele als Underdog gegangen. Im ersten Spiel gegen Elbmarsch ist uns nach einem 2:0 Rückstand noch mit letzter Kraft der 2:2 Ausgleich gelungen, dies durch puren Willen. Durch dieses Ergebnis, und davon bin ich 100%ig überzeugt, gelang uns ein verdienter Sieg einer Woche später gegen ein starkes Team aus Auetal. Durch diese beiden Spiele war die Misere der letzten Saison schlagartig vergessen und mein Team hat den Glauben in sich selbst zurückerlangt. Ab dann schwammen wir auf der Erfolgswelle.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke es ist verständlich, wenn ich keinen Favoriten ausrufen möchte. Es gibt 3-4 Teams die definitiv Meister werden können. Na klar sehe ich uns auch in dieser Gruppe.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?