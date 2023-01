FuPa-Wintercheck: S40 SG Wörpetal „Es ist Tradition, dass wir mit allen Mannschaften im Anschluss ein bis fünf oder mehr Bier zusammen trinken“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Christian Kück von der S40 SG Wörpetal unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.