FuPa-Wintercheck: RW Volkmarode

Rot-Weiß Volkmarode spielt aktuell seine erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte und holte nach 15 Spielen 15 Punkte. Aktuell steht man unterm Strich, doch die Saison ist noch lang. Wir haben mit dem Trainer Collin Gerstung im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Wir sind damit zufrieden, dass wir noch im Rennen sind, allerdings mit dem Tabellenplatz nicht. Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten. Wir stehen aktuell unter dem Strich, deswegen sind wir damit natürlich nicht zufrieden. Mit den Leistungen, die wir gezeigt haben, sind wir im Großteil zufrieden. Die letzten zwei, drei Spiele haben wir leider nicht mehr das gezeigt, was wir können, aber dennoch hat uns die Liga gezeigt, dass wenn wir einen guten Tag haben, kann gefühlt jeder jeden schlagen, an einem schlechten Tag können wir auch gegen jeden verlieren. Deswegen müssen wir immer alles auf den Platz bringen und konzentriert und fokussiert die Spiele zu Ende spielen und bringen.

Die Pause machen wir bis zum 14. Januar, dann starten wir mit einem gemeinsamen Training mit dem Handballern von dem MTV Braunschweig. Das hat so ein bisschen Tradition bei uns. Das ist der Saisonstart. Dann haben die Jungs ein, zwei Läufe zu machen und mit dem Training auf dem Platz starten wir am 22. Januar. Unser größtes Highlight wird in der Vorbereitung neben einigen Testsspielen unser Trainingslager in Bremen sein. Seit Jahren nutzen wir die Möglichkeit, im Winter und im Sommer jeweils ein Trainingslager über ein Wochenende zu verbringen, um als Mannschaft weiter zusammenzudrücken und das ist auch dieses Mal wieder Highlight dieser jährlichen Vorbereitung.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Wer uns am meisten überrascht hat, ist schwer zu sagen, weil wie schon gesagt, kann in der Liga wirklich jeder jeden schlagen bei einem guten Tag. Es gab so viele überraschende Ergebnisse, mit denen man vielleicht im Vorfeld nicht so gerechnet hat. Aber wenn man sich andere Kader anschaut, wie vor allem Vorsfelde, Bleckenstedt oder Kästorf, um nur ein paar zu nennen, aber auch MTV Gifhorn, die haben natürlich brutale Qualität bei ihren Einzelspielern und sehr, sehr spannende Spieler, vor allem in den Offensivreihen.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unser erster Auswärtsfahrt zur SVG Göttingen war, glaube ich, auch gleich prägend. Wir sind mit einem Reisebus gefahren, der war voll. Wir hatten verletzte Spieler, die dabei waren, Spieler, die nicht im Kader waren, Spielerfrauen und Freundinnen, Fans vom Verein. Also wir waren wirklich mit einigen Zuschauern auf der Tribüne, die ordentlich Stimmung gemacht haben. Und ich glaube, das war so ein perfekter Einstieg in die Landesliga-Saison mit der Auswärtsfahrt. Das hat schon geprägt. Und ein anderes prägendes Ereignis war natürlich unser erster Sieg der Landesliga-Geschichte, zu Hause gegen Lengede. Das waren schon tolle Ereignisse.



Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Hoffentlich natürlich über den Strich. Am Ende geht es darum, unsere Truppe, die ja nach wie vor brutal jung ist, weiterzuentwickeln, an die Gegebenheiten weiterhin anzupassen, aber jetzt eben auch mit dem Hinblick, Punkte zu holen und zählbares mitzunehmen, weil immer nur über gute Leistungen zu sprechen, hilft am Ende auch nichts. Und unser Ziel ist es nach wie vor, Klasse zu halten und über den Strich zu ziehen. Da müssen wir dann eben dran arbeiten.



Wer wird Meister und warum?

Die Frage kann ich noch nicht so ganz beantworten, weil wir gegen den MTV Gifhorn aktuell noch nicht gespielt haben. Unser Spiel ist ausgefallen am 7. Dezember aufgrund des Wetters. Das Spiel werden wir erst im Februar nachholen. Deswegen haben wir noch nicht gegen alle von oben gespielt. Aber Vorsfelde hat natürlich eine bärenstarke Mannschaft, MTV Gifhorn ebenso. Ich glaube, dass es länger spannend bleiben wird, auch wenn Gifhorn im Moment noch die besseren Karten hat. Aber wie schon gesagt, die Saison ist lang und ich glaube, da können auch noch mal andere Teams für Überraschung sorgen.