FuPa-Wintercheck: RSV Braunschweig "Leider haben fehlende Cleverness oder individuelle Fehler einige Punkte gekostet"

Der RSV Braunschweig sorgte im Bezirkspokal für Aufsehen. In der Liga steckt man jedoch mit einigen Teams im spannenden Abstiegskampf. Wir haben mit dem Co-Trainer des Aufsteigers, Dennis Eberlein, im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Insgesamt ist es als Aufsteiger okay. Wir waren in allen Spielen konkurrenzfähig und konnten mithalten. Leider haben fehlende Cleverness oder individuelle Fehler einige Punkte gekostet (z. B. 3:4 gg. Vahdet II nach 3:1 Führung oder 1:3 gg Rot-Weiß mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit), sodass wir nun schlechter stehen als notwendig und in der Liga nicht immer an die Leistungen im Bezirkspokal anknüpfen konnten.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Witterungsbedingt sind wir seit Ende November in der Pause, Highlight war sicherlich die Weihnachtsfeier am 12.12. Vorbereitung ist in KW2 mit individuellen Läufen gestartet, ab 20.01. wieder Team-Training.



