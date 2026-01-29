FuPa-Wintercheck: Rot-Weiß Braunschweig

– Foto: Friedhelm Brauner

Elf Siege und nur eine Niederlage! Rot-Weiß Braunschweig ist auf dem besten Weg, den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen und geht als Tabellenführer in die Winterpause. Wir haben mit dem Coach Tolga Isigüzel im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Mehr als zufrieden. Nach einem sehr großen Umbruch mit 16 Abgängen war es mein Ziel, die Mannschaft Schritt für Schritt neu aufzubauen und zu einer Einheit zu formen. Bis ein Spielsystem und alle Abläufe wieder funktionieren, braucht es Zeit. Deshalb hatten wir im Sommer eine lange Vorbereitung. Umso erfreulicher war es, dass fast alle Spieler voll mitgezogen haben.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte, seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden, was müsste besser werden?

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus, gibt es besondere Highlights?

Ich glaube nicht, dass das Wetter im Januar und Februar optimal mitspielt, aber wir machen das Beste daraus. Die Jungs haben bereits einen individuellen Plan bekommen, um sich zunächst selbst wieder fit zu machen. In zwei Wochen starten wir dann wieder mit dem Teamtraining.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich spreche eigentlich ungern über einzelne Mannschaften, aber mit uns hat vor der Saison kaum jemand gerechnet, außer Vahdet II. Positiv überrascht hat mich Weddel, die eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. Negativ überrascht hat mich Kralenriede.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Für mich ist jeder Sieg positiv, egal ob gegen Mannschaften aus dem unteren oder oberen Tabellenbereich. Unser Anspruch ist es, in jedem Spiel 100% zu geben, und das hat die Mannschaft bislang sehr gut umgesetzt. Negativ war für mich das Pokalaus gegen Kralenriede, das schon wehgetan hat.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Wir haben eine junge Mannschaft, die immer noch einiges dazulernen muss. In der Rückrunde werden wir natürlich wieder Gas geben, hochmotiviert in jedes Spiel gehen und am Ende einfach schauen, was dabei herauskommt. Wenn das System vernünftig umgesetzt wird, bin ich als Trainer zufrieden.





Wer wird Meister und warum?

Lasst euch überraschen.