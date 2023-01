FuPa-Wintercheck: PSV Stuttgart II +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des PSV Stuttgart II in der Kreisliga B5 Stuttgart kommen von Trainer und Ersatztorwart Jens Wahl.

Positiv in Erinnerung geblieben ist mir das Pokalspiel gegen FV Degerloch einem A Ligisten das leider im 11er schiesen verloren wurde aber auch Spiele wie gegen Zazenhausen und Ilirida waren an Kampf und Leidenschaft ein Paradebeispiel für den neuen PSV Stuttgart2. Ein Schlag ins Gesicht war das Spiel gegen Prag in der wir unser Gesicht der letzten Jahre gezeigt haben.

Wie in jeder Saisonphase gab es auch Spieler die nicht zufrieden waren zum gröstenteils wegen Ihrer Einsatzzeiten was auch auf die Trainingsbeteiligung zuruckzuführen ist deshalb Haben uns 3 Spieler zu unserem Liga Konkurenten Ilirida verlassen( Zaim Fatahu, Qendrim Pira und Dermaku Shkodran) Zugänge konnten bereits auch frühzeitig unter Dach und Fach gebracht werden mit Arnel Draganovic und Thomas Mentel beide SV GW Sommerrain haben sich bereits 2 verdiente der letzten Jahre zu einer Rückkehr zu ihrer Herzensmannschaft entschieden. Ebenso kehren einige Langzeitverletzte aus dem Lazarett zurück.

Ich bin mehr als Zufrieden mit dem Abschneiden in der laufenden Saison wir haben bereits jetzt uns in allen Bereichen verbessert und haben 1 Punkt weniger als zum Abschluss der letzten Saison.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Mein Wusch ist dass wir mit der gleichen Intensität, Ehrgeiz und Fleiß in die Rückrundenvorbereitung starten und nochmal ein Sprung in allen Bereichen nach vorne machen.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Es gibt viele Geschichten rund um die Spiele aber unser Chat ist einmalig und berüchtigt, es wird viel von Zusammenhalt in vielen Vereinen gesprochen aber sowas wie bei uns ist einfach einmalig. Die Spieler unterstützen sich gegenseitig egal ob es um den Sport geht oder privates und das Lebe ich als Trainer auch vor und unterstütze mein Team und helfe wo ich kann und dass wissen Sie zu schätzen und zahlen es mir auf dem Sportplatz zurück

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen?

