FuPa-Wintercheck: MTV Hondelage mit Trainer Rafael Schindzielorz

Der MTV Hondelage überwintert nach 13 absolvierten Spielen auf Rang vier der Bezirksliga Braunschweig 2. Trainer Rafael Schindzielorz blickt im FuPa-Wintercheck sachlich auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.

Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders? „Man merkt immer mehr, dass meine Spieler den Fußball, den wir spielen wollen, immer besser beherrschen. Wir sind als Mannschaft auf einem sehr guten Weg. Wir haben uns in den letzten Jahren immer mehr zu einer guten Mannschaft entwickelt – und das ohne Geld.“

Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus? „Ich bin bis auf ein paar Ausnahmen mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Wenn wir unsere beiden Nachholspiele gewinnen, landen wir auf Platz drei. Damit könnten wir sehr zufrieden sein.“

Einmal das Spiel gegen Wenden, bei dem aufgrund einer Verletzung ein Hubschrauber landen musste. Dann das Spiel bei BSC Acosta II, bei dem sich drei Spieler aus unserer Viererkette schwer verletzt haben und bis heute nicht wieder einsatzfähig sind.

Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum? „Da gibt es drei Spiele, zwei negative und ein positives.

Das dritte war unser Auswärtsspiel in Wendezelle. Wir sind dort mit nur neun Spielern aus der ersten Mannschaft angereist, Spieler aus der zweiten Mannschaft und den Alten Herren haben uns unterstützt. Wir hatten nichts zu verlieren, deshalb habe ich eine ganz neue Taktik spielen lassen. Das haben meine Spieler zu 100 Prozent erfüllt – da hat einfach alles gepasst.“

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

„Wir sind direkt nach dem letzten Spieltag in die Winterpause gegangen und starten mit dem Mannschaftstraining am 18. Januar wieder. Ab Anfang Januar bekommt jeder Spieler Laufvorgaben, die absolviert werden müssen, damit wir nicht komplett bei null anfangen.“

Wo siehst du aktuell den größten Verbesserungsbedarf bei deiner Mannschaft?

„Wir müssen uns im taktischen Bereich weiterentwickeln. Dafür muss jeder Spieler bereit sein, diesen Weg mitzugehen. Leider können wir Spieler wie Leon, Hanad und Linas auch nicht eins zu eins ersetzen.“

Wird sich im Winter personell etwas verändern? Gibt es Zu- oder Abgänge zu vermelden?

„Uns hat im Winter kein Spieler verlassen. Wir arbeiten aktuell an ein bis zwei Neuzugängen. Es sieht sehr gut aus, dass sie uns in der Rückrunde verstärken werden.“

Zum Schluss eine kleine Prognose: Wer wird Meister? Wer kämpft gegen den Abstieg? Und auf welchem Platz landet deine Mannschaft?

„Meister wird ganz klar Lehndorf, was auch völlig verdient wäre. Für mich werden Türk Helmstedt, die bereits abgestiegen sind, und Groß Lafferde dazukommen. Um Platz 14 wird es bis zum letzten Spieltag sehr eng. Uns sehe ich zwischen Platz drei und fünf – damit wären wir sehr zufrieden.“