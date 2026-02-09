FuPa Wintercheck: MTV Hesedorf II

– Foto: Jörg Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Christian Schlüter vom MTV Hesedorf II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Unser Fazit zur Winterpause fällt recht ernüchternd aus. In der letzten Saison hatten wir die Liga hervorragend abgeschlossen und uns vorgenommen diesen Aufwärtstrend zu bestätigen. Dies ist uns aber leider nicht gelungen.

Nach einem spielerisch noch sehr gelungenen Saisonstart in Hipstedt, der leider nicht mit drei Punkten belohnt wurde, haben wir zusehends unser Selbstvertrauen und damit auch unsere Linie verloren. Wir haben unser hohes Pressing nicht mehr mit dem nötigen Selbstverständnis durchgezogen und dadurch häufig zu viel Raum hinter unserer letzten Reihe offenbart, den wir dann nicht mehr gut verteidigen konnten. Auch unsere Anpassungen haben nur leidlich Früchte getragen, sodass wir auch mit einer defensiveren Herangehensweise zwar weniger anfällig für tiefe Bälle, dafür aber auch deutlich weniger dominant im Spiel waren.

Dies hat zu einigen sehr ernüchternden Spielverläufen und Ergebnissen – etwa gegen Ummel II, Bade oder Oste II geführt.

Positiv stimmt mich, dass wir gerade gegen starke Gegner aber auch ein ganz anderes Gesicht zeigen konnten und beispielsweise im Pokal gegen den BSC II oder im Ligaspiel gegen Heeslingen III sehr gute Auftritte auf den Platz gebracht haben.

Für die Rückrunde müssen wir nun eine bessere Balance finden, um wieder mit gutem Gefühl und aus einer sicheren Ordnung heraus aktiv das Spiel bestimmen zu können.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur Rückrunde können wir vor allem eine sehr erfreuliche Veränderung im Trainerteam verkünden. Ronald Eckhoff, der bereits über einige Erfahrung im Trainieren von Jugendmannschaften besitzt, wird unser Trainerteam ergänzen, sodass wir nicht länger darauf angewiesen sind, alle anfallenden Aufgaben aus der Mannschaft heraus zu lösen.

Hier kann man zwar den Jungs aus dem Mannschaftsrat nur ein riesiges Kompliment machen, die in den letzten Saisons so manche Einheit aufgefangen haben, wenn ich selbst keine Zeit hatte, ein Dauerzustand sollte dies aber eigentlich nie werden.

Wir freuen uns jetzt riesig, mit Ronny neue Impulse in Sachen Trainingsinhalte und Spielidee zu bekommen und hoffen sehr, dass er möglicherweise die Zauberformel findet, um unser häufig kränkelndes Offensivspiel zu kurieren – ein Zustand, an dem ich mir als Defensivspieler bisher leider nachvollziehbarerweise die Zähne ausgebissen habe.

Darüber hinaus begrüßen wir zur Rückserie Gian-Luca Rabe neu in der Mannschaft, der bereits in der Hinserie einige Male mit dem Team trainiert hat und von nun an fest zur Mannschaft stoßen wird.

Auch hoffen wir, dass Jan-Lucas Grimm nach langer Leidenszeit wieder zur Mannschaft stoßen und am regulären Trainings- und Spielbetrieb wird teilnehmen können – er hatte sich vor gut einem Jahr in der damaligen Wintervorbereitung schwer verletzt und arbeitet seitdem an seinem Comeback.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Eigentlich bis zum 03.02. – das ist allerdings leider Makulatur. Wir haben in der ersten Trainingswoche leider noch kein wirkliches Alternativprogramm auf die Beine stellen können und mussten daran appellieren, sich individuell zu betätigen. Das wird sich hoffentlich ab der nächsten Woche anderes gestalten lassen und wenn wir viel Glück haben, finden wir vielleicht sogar noch irgendwo einen brauchbaren Timeslot in einer Soccerhalle. Da sind wir allerdings offensichtlich nicht die einzige Truppe mit dieser Idee.

Was enorm positiv stimmt ist allerdings, dass wir trotz widrigster Umstände eine teaminterne Laufchallenge hingelegt haben, die sich mit guten 1000km Laufleistung verteilt auf zwei bitterkalte Januarwochen und 25 Teilnehmer definitiv sehen lassen konnte. Wir sind also alle heiß und warten nur darauf, endlich wieder auf den Platz zu können.

Nachdem wir das erste Testspiel gegen Geestland IV schon absagen mussten, hoffen wir nun aber auf die Unverwüstbarkeit des Platzes in Stinstedt und den Kunstrasen in Sittensen, um hoffentlich pünktlich vorm Rückrundenstart wieder etwas ins Rollen zu kommen. Höhere Erwartungen muss man mit Blick auf die Großwetterlage wohl aktuell nicht formulieren.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Sehr beachtlich finde ich die Performance von Anderlingen II. Sicherlich sind sie als ambitionierte Bezirksligareserve ebenso wie Heeslingen III grundsätzlich schon einmal hoch einzuschätzen, allerdings hat es dort meines Wissens nach einige Kaderbewegungen gegeben, die die individuelle Qualität der Truppe nicht unbedingt erhöht haben.

Das dann über eine geschlossene Mannschaftsleistung so aufzufangen und am Ende der Hinrunde eine sehr ausgeglichene Liga doch recht deutlich anzuführen, ist aller Ehren wert. Und viel mehr als ihren Punktverlust in Hesedorf mussten die Jungs aus dem Waldstadion über den Verlauf der ersten Saisonhälfte ja auch noch nicht an Negativergebnissen beklagen 😉

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das war womöglich unser Comeback gegen Karlshöfen II. Hier hielt Patrick Tiedemann, den wir als Verstärkung für unsere Defensive eingeplant hatten, kurz vor Schluss und entgegen zaghaft vorgetragener Proteste meinerseits auch nach dem späten Ausgleich durch ihn nichts mehr hinten.

Belohnt wurde diese Aufsässigkeit mit unserem von ihm erzielten Siegtreffer in der Nachspielzeit – und der Erkenntnis, dass ich mir diesen Spielverlauf wohl auch auf dem Sterbebett noch werde vor Augen führen lassen dürfen.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Hier eine valide Prognose abzugeben fällt unglaublich schwer. Eine wirklich gute Ausgangsposition hat sicherlich Anderlingen II und lediglich Heeslingen III scheint beim Blick auf das Tableau noch in Schlagdistanz. Gleichzeitig ist die Liga aber eng und solch knappe Spiele wird der kommende Meister auch in der Rückrunde mit schöner Regelmäßigkeit erst einmal für sich entscheiden müssen. Wem das am Ende besser gelingen wird, vermag ich nicht zu sagen.

