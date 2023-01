FuPa-Wintercheck: MTV Hesedorf II „Das macht Freude auf die Rückrunde und zeigt uns, dass wir in der Liga nicht völlig fehl am Platze sind“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Christian Schlüter vom MTV Hesedorf II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Die Pause wird bis etwa Anfang Februar dauern. Da wir bereits vor den Iden des März wieder rangemusst hätten, haben wir - vorausgesetzt, das Wetter macht uns keinen Strich durch die Rechnung - drei Testspiele, welche an drei der vier Februarsonntage stattfinden sollen. Wir können uns also mit Netz und doppeltem Boden langsam wieder daran gewöhnen, auch sonntags pünktlich aufzustehen.

Getestet wird dabei gegen alte Bekannte. Der Deinster SV II aus dem Kreis Stade wird ebenso wie der TSV Hollen II in Hesedorf zu Gast sein. Zu beiden Vereinen gibt es jeweils die ein oder andere Verbindung, sodass wir uns auf beide Duelle freuen und hoffen, auf und neben dem Platz ein guter Gastgeber sein zu können. Den FC Ummel II haben wir länger nicht bespielt, aber auch diese Anfrage sehr gern angenommen, da wir auch mit Mannschaften innerhalb dieses Vereins in den letzten Jahren schon das ein oder andere Scheingefecht im Freundschaftsspiel ausgefochten haben und uns auf ein faires Spiel freuen.

Die weitere Planung der Vorbereitung steht in den Startlöchern und es ist unser Anspruch als Trainerteam, den ein oder anderen Leckerbissen auf und abseits des Fußballplatzes parat zu halten. Um eine gewisse Grundfitness zu erreichen, wird in den letzten Januarwochen eine teaminterne Laufchallenge ausgetragen, bei der hochwertige Gutscheine der örtlichen Gastronomie eine gleichzeitig kontraproduktive und heißersehnte Prämie darstellen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

In der Hoffnung, dass sich niemand der Jungs unter dem Tannenbaum festgekettet hat oder aber in den Winterblues verfallen ist, gehen wir davon aus, beim Auftakttraining direkt alle Kabinen am Sprakel belegen zu können und somit die volle Truppe hochmotiviert aus der Pause zurück begrüßen zu dürfen.

Abgänge haben wir entsprechend nicht eingeplant, freuen uns aber, unseren langzeitverletzten Kapitän Lennart Blendermann wieder auf dem Platz begrüßen zu dürfen und hoffen auch bei Simon Blanken auf einen guten Heilungsverlauf, um diesen noch in dieser Saison seine Töppen wieder wienern sehen zu können.

Darüber hinaus ist Timon Prüter seit Mitte der Hinrunde fester Bestandteil unseres Kaders und hat unsere Abwehrreihen seither ebenso merklich verstärkt, wie die Spätschichtgruppe des Kühlschrankdienstes.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Gefühlt stößt man ins ewig gleiche Horn, wenn man eine Reihe Spiele erwähnt, mit deren Ausgang wir unzufrieden sind. Die Punktverluste und Niederlagen gegen Oerel, Oste-Hamme und Bade waren ärgerlich, da wir in diesen Spielen wenigstens gleichwertig waren und uns den ein oder anderen glücklichen Punkt in meinen Augen mal wieder verdient hätten.

Insgesamt kann man aber sicher feststellen, dass wir in diesen Spielen torgefährlicher werden müssen, um solch enge Spiele gewinnen zu können - auch keine völlig neue Erkenntnis.

Bis auf sehr schwache Spiele gegen Alfstedt-Ebersdorf II, das dritte Aufeinandertreffen mit Ostereistedt-Rhade II und Hipstedt haben wir uns in den Spielen gut verkauft und auch gegen Oste und Steddorf auf unserem eigenen Niveau gut mithalten können. Das macht Freude auf die Rückrunde und zeigt uns, dass wir in der Liga nicht völlig fehl am Platze sind.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Bade spielt als Aufsteiger eine Riesensaison und hat ein paar ganz feine Kicker in den eigenen Reihen, die einen vor echte Herausforderungen stellen. Auch bei Hipstedt durften wir am eigenen Leibe eine tolle Entwicklung beobachten, die den TuS zurecht soweit oben in der Tabelle stehen lässt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das positivste Spiel trotz negativem Ausgang war sicherlich unser Gastspiel in Oerel. Dort haben wir über 80 Minuten gegen eines der Topteams der Liga eine mehr als reife Leistung gezeigt und hätten uns wenigstens einen einfachen Punktgewinn mehr als verdient gehabt. Hier haben unsere Jungs durch die Bank weg gezeigt, was an spielerischer Klasse und kämpferischen Möglichkeiten in ihnen steckt.