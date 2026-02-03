FuPa Wintercheck: MTV Hammah Ü30

Die Herren Ü30 des MTV Hammah wollen auch in dieser Saison ganz vorne dabei sein. – Foto: Michael Brunsch

Titelverteidiger MTV Hammah steht bei den Herren Ü30-Mannschaften erneut vor dem Einzug in die Meisterrunde. Alles andere wäre bei dem Kader allerdings auch eine Enttäuschung. Ob es mit der Titelverteidigung klappt, wird sich zeigen. Besonders ein Team sticht da derzeit hervor. Hier sind die Antworten von Spielertrainer Tobias Jakob im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unterm Strich ziehen wir ein überwiegend positives Fazit. Die Ergebnisse stimmen größtenteils, und vor allem der mannschaftliche Zusammenhalt auf und neben dem Platz passt. Spielerisch war das oft ordentlich, allerdings lassen wir noch zu viele Chancen liegen und sind phasenweise nicht konsequent genug. Daran müssen wir arbeiten, wenn wir konstant punkten wollen.

Größere Veränderungen sind aktuell nicht geplant. Der Kader bleibt im Wesentlichen zusammen, was für eine kontinuierliche Planung von Vorteil ist. Das erfolgreiche Trainer- und Betreuerteam bleibt unverändert.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir machen eine klassische Winterpause bis zum ersten Spieltag.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Das derzeitige Tabellenbild entspricht voll und ganz unseren Erwartungen und lässt bereits erkennen, welche Teams im Frühjahr in der Meister- und Hauptrunde antreten werden.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ zu bewerten ist, dass wir erneut mit einer Niederlage im Kreispokal gestartet sind. Besonders die Art und Weise, wie wir in der letzten Viertelstunde aufgetreten sind, führte letztlich zum Ausscheiden. Nächste Saison benötigen wir, für ein erstmaliges Weiterkommen, ein Freilos oder Losglück. Zudem waren wir bei unserem einzigen verlorenen Ligaspiel erschrocken über die fehlende Leistungsbereitschaft und darüber, wie einzelne Mannschaftsteile im Stich gelassen wurden. Am Ende stehen drei verschenkte Punkte.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Unser Tipp ist VSV Hedendorf/Neukloster. Die Mannschaft verfügt über einen breiten Kader, zeigt konstante Leistungen, verfügt über „junge“ Spieler und bringt gleichzeitig viel Erfahrung mit. Wenn sie dauerhaft mit einer 1A-Startelf und einer entsprechend passenden Spielweise agiert, spricht vieles für den Titel.

