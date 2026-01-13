FuPa Wintercheck: MTV Hammah III

Der MTV Hammah III überwintert an der Spitze der 3. Kreisklasse. Nach dem dürftigen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen war damit nicht wirklich zu rechnen. Die letzten vier Partien mit vier Siegen katapultierten den MTV dann auf eins. In der Vorsaison verpasste man knapp den Aufstieg. Hier sind die Antworten von Trainer Michael Breuer im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden - der Tabellenstand sieht auf dem Papier sehr gut aus. Jedoch sehen wir, dass viele Spiele unterschiedlich im Ablauf sind - sprich Leistung, Intensität, Cleverness etc. - da sind große Unterschiede zwischen den Spielen erkennbar. Da würden wir gerne eine positive Konstanz versuchen herein zu bringen, was teils aber schwer zu bewältigen ist, da durch viele Schichtgänger die Trainingsbeteiligung überschaubar ist, Details einstudieren so nicht möglich. Jedes Spiel bieten wir daher ein unterschiedliches Team auf.

Finn Gooßen kommt jetzt im Winter zu uns als Verstärkung. Durch seine langjährige Erfahrung gewinnen wir einen tollen Allrounder für das Team. Während der Hinserie hatten wir bereits mit Torge Wilhelmi einen Zugang für die Offensive. Er kam nach mehreren Jahren Studium nach Stade zurück und verbreitert daher unsere Möglichkeiten, flexibel zu agieren.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Starten werden wir wieder im Februar mit Vorbereitung und Spielen (sofern es das Wetter zulässt), spezielle Highlights oder Veranstaltungen sind nicht geplant.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Eine gute ausgeglichene Liga, wo keine Mannschaft besonders positiv oder negativ herausgestochen ist.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

⁠Viele Spiele hatten ihr positives oder auch mal negatives Ereignis, aber kein Spiel war besonders speziell oder erwähnenswert. Man lernt aus jedem Spiel und wir versuchen in der Rückrunde das Maximum aus unseren Möglichkeiten zu holen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Kann man nicht sagen, da die ersten 4 Plätze nur 2 Punkte trennen und zwischen Platz 1 und Platz 7 sind es auch nur 6 Punkte. Von daher ist noch alles offen und es kann viel passieren - gerade aus Sicht der 3-Punkte-Regel wird es in der Rückrunde viele spannende sogenannte "6-Punkte-Spiele" geben. Wie es am Ende aussehen wird und wer ganz oben stehen wird, ist schwer abzuschätzen. Jedoch würden wir uns nicht weigern, wenn am Platz an der Sonne weiterhin das Licht vom MTV Hammah III glühen würde :-)

