FuPa Wintercheck: MTV Hammah

Der MTV Hammah geht mit einem neuen Trainer in die zweite Saisonhälfte. Pascal Voigt übernimmt, der bisherige Coach Sebastian Frost wird Co-Trainer. Es gibt einiges zu tun beim Bezirksliga-Spitzenteam der vergangenen Jahre. Jetzt geht es um den Klassenerhalt, mehr nicht. Vier Punkte trennen den MTV von einem Abstiegsplatz. Was der neue Trainer dazu sagt, lest ihr hier im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Da ich das Team ja erst zum Winter übernehme, möchte ich mich vor allem auf das Gesamtbild konzentrieren. Insgesamt lässt sich sagen, dass das Team viel stärker ist, als der derzeitige Tabellenplatz vermuten lässt. Es steckt enormes Potenzial in der Mannschaft, und ich freue mich darauf, sie ab Januar zu trainieren. Wir werden weiterhin genauso intensiv arbeiten, wie es schon vor meiner Zeit getan wurde, und in jedem Spiel das Maximum herausholen.

Das Trainerteam wird sich in der Winterpause verändern. Wie bereits bekannt, übernehme ich das Traineramt von Sebastian Frost. Zusätzlich wird Lukas Fuchs das Team als Betreuer unterstützen. Nico Witt bleibt als Teammanager an Bord, und wir freuen uns, Christian Puschmann ebenfalls im Staff begrüßen zu dürfen. Welche Aufgaben er übernehmen wird, werden wir in Kürze bekannt geben.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Vor dem Start der Vorbereitung stehen/standen noch zwei Turniere an, die für uns definitiv Highlights sein werden: Das Turnier in Stade am 4. Januar 2026 sowie der Samtgemeinde Cup am 16. Januar 2026 in Oldendorf. Die offizielle Vorbereitung beginnt am 27. Januar. Es stehen einige Testspiele auf dem Programm, die uns gut auf die Rückrunde vorbereiten werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Aus meiner persönlichen Sicht, da ich die Liga auch ohne direkte Trainerverantwortung verfolgt habe, hat der TSV Sievern sehr beeindruckt. Als Aufsteiger im letzten Jahr mit einem vierten Platz und aktuell wieder ganz oben dabei – das zeigt, dass dort eine starke Arbeit geleistet wird. Ich möchte mich nicht negativ über andere Mannschaften äußern, da jedes Team selbst weiß, wo es noch Verbesserungspotential gibt. Aber ich bin sicher, dass jedes Team, genauso wie wir, in der Rückrunde das Beste aus sich herausholen wird.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Für mich persönlich ist es besonders bemerkenswert, wie gut der Zusammenhalt in unserer Mannschaft ist. Auch wenn der Tabellenplatz derzeit nicht dem entspricht, was wir uns erhofft haben, zeigt das Team in schwierigen Phasen großen Charakter. Eine Mannschaft zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass sie in schwierigen Momenten zusammenhält und gemeinsam den Umschwung schafft. Genau das werden wir in der Rückrunde tun, davon bin ich überzeugt.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Am Ende wird derjenige Meister, der über die gesamte Saison hinweg konstant die beste Leistung zeigt. Der Verein, der es schafft, das meiste aus jedem Spiel herauszuholen, hat den Titel verdient. Die Mannschaft, die diesen Titel holt, hat dafür den Respekt verdient – denn es braucht nicht nur individuelle Qualität, sondern auch Teamgeist und Durchhaltevermögen über eine lange Saison hinweg.

