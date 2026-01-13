FuPa Wintercheck: MTV Egestorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Markus Klörs vom MTV Egestorf unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Fazit ist sehr gut! Heimliches Ziel war sich irgendwie im oberen Drittel einzunisten und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das haben wir definitiv geschafft und freuen uns über einen sensationellen dritten Platz! Wichtigster Punkt zu verbessern ist die Effizienz vorm Tor, hier haben wir sicherlich zu viel liegen lassen.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Es gibt keinerlei Grund etwas zu verändern. Mit Stephen Kullik kehrt einer der wenigen Langzeitverletzten im Winter zurück auf den Platz. Angeschlagene Spieler wie Timothy Bischoff, Hendrik Jüttner und Marcel Corrieri konnten sich ebenfalls über die Winterpause erholen. Entsprechend starten wir mit einem breiten Kader und voller Vorfreude in die zweite Saisonhälfte.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 25.01. wieder in die Vorbereitung und haben fünf Wochen bis zum ersten Nachholspiel am 01.03. Zeit. Im Februar werden wir ein Trainingslager durchführen, was uns bei schwierigen Platzverhältnissen eine großartige Möglichkeit gibt, konzentriert für ein paar Tage mit Ball zu arbeiten und natürlich Teambuilding zu betreiben. Wir freuen uns riesig drauf!

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Leider der MTV Soltau. Eine sehr faire und spielstarke Mannschaft, aber leider von Verletzungen und Spielpech begleitet. Ich wünsche den Jungs, dass sie den Sprung unten herausschaffen und eine starke Rückrunde spielen! Zusätzlich möchte ich alle Aufsteiger nennen, welche von Einsatzbereitschaft und spielerischen Anlagen eine eindeutige Bereicherung für die Liga sind!

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Hervorzuheben ist natürlich das Comeback von Ole Weselmann. Unser Kapitän stand fast 1 1/2 Jahre nicht auf dem Platz und ist wieder einsatzfähig. Wir freuen uns darüber riesig und noch mehr, dass wir mit ihm und Marcel Corrieri ein tolles Torhütergespann haben, welches uns schon viele Spiele zu Null gehalten hat.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wenn Westercelle am 01.03. nicht im direkten Duell in Elstorf gewinnt, dann garantiert der TSV Elstorf. Sie treten insgesamt sehr konstant und dominant auf.

