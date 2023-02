FuPa-Wintercheck: MTV Brackel „Wir sind hervorragend in die Saison gestartet. Irgendwann kam dann jedoch der Punkt, an dem wir nachgelassen haben“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Moritz Grosse-Brömer vom MTV Brackel unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Da wir keine Spiele ausfallen lassen mussten, war für uns die Hinrunde relativ schnell vorbei. Das letzte Spiel war am 11.11.2022.

Unsere Vorbereitung startet bereits Ende Januar. Wir können es auch kaum erwarten endlich wieder auf dem Rasen zu stehen. Das Highlight dieser Vorbereitung wird somit wahrscheinlich das ein oder andere Testspiel gegen höherklassige Gegner sein, um auch endlich wieder in den Rhythmus zu kommen.



2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Unser Trainerteam bleibt unverändert. Unser Kader hat sich jedoch um einen Spieler vergrößert. Mit Frederik Pein kommt ein Spieler aus der Bezirksliga in den Haßel, der flexibel einsetzbar ist. Auf diesen Transfer sind wir sehr stolz und freuen uns Freddy im Team willkommen heißen zu können





3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wie letztes Jahr auch schon sind wir hervorragend in die Saison gestartet. Irgendwann kam dann jedoch der Punkt, an dem wir nachgelassen haben. Wenn wir es schaffen würden noch hungriger zu sein und somit konstanter durch die Saison zu gehen, dann könnten wir den Vorsprung auf unsere Verfolger noch ein wenig vergrößern.



4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Im ersten Rückspiel gegen SV Dohren war ich sehr beeindruckt wie clever die Dohrener ihren Stiefel herunter gespielt haben. Da haben wir verdient 0:3 verloren. Außerdem möchte ich hier auch noch die SG SaGa erwähnen, da wir uns seit 2 Jahren mit denen die Punkte teilen. Egal wie gut oder schlecht man drauf ist. Hier gibt es irgendwie immer ein Unentschieden.



5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Für uns persönlich muss es das Spiel gegen die Eintracht aus Elbmarsch sein. Hier lagen wir nicht unverdient mit 0:2 nach 56 min zurück, konnten es aber in den letzten 20 Minuten noch mit drei Toren drehen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Um hier eine Aussage zu treffen ist es da oben in der Tabelle noch viel zu eng. Es wird jetzt darauf ankommen wie gut die Mannschaften aus der Winterpause kommen und dann den Endspurt durchziehen.



7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Hier möchte ich Sarah Schön erwähnen. Sie macht so viel im Hintergrund und bekommt nicht ansatzweise so viel Wertschätzung, wie sie es eigentlich verdient hätte. Dazu kommen noch unsere Social Media Damen Nina und Paulina. Die kümmern sich um wirklich alles, was mit Internetpräsenz zu tun hat und nehmen so ziemlich alles mit ihren Handys auf, was in den 90 min passiert.

8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?

Es gibt viele schöne Sportanlagen in unserer Liga. Toll gepflegt und super ausgestattet ist die Anlage von Elbmarsch. Aber auch Buchholz hat eine klasse Sportanlage.



9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?

Grundsätzlich würden wir mit jedem Gegner ein Bier nach dem Spiel trinken. Am meisten tun wir dies jedoch wahrscheinlich mit den Spielern der SG SaGa, da man sich einfach schon seit Jahren kennt. Sowohl sportlich als auch Privat. Außerdem auch mit den Spielern des TSV Eintracht Hittfeld. Gerade nach dem letzten Spiel wurde das ein oder andere Bier, nach einer super Atmosphäre auf und neben des Platzes, getrunken. Aber auch aufgrund der beidseitigen Bemühungen den Bau der Bahntrasse durch den Landkreis zu verhindern.



10. Bis Ende der 80er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?

Ich persönlich finde die Ampelkarten sinnvoller. Das hält die Spieler hoffentlich auch davon ab sich gegenseitig die Beine zu brechen zu wollen.