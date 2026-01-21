Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FuPa Wintercheck: MTV Bokel
"Mit zehn Heimspielen aus den letzten 14 Partien schauen wir optimistisch auf die Rückrunde"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Mika Tienken vom MTV Bokel unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Mit 19 Punkten stehen wir im Mittelfeld der Tabelle, mit fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und zwei Punkten Rückstand auf Platz 6. In beide Richtungen ist somit noch alles möglich! Wir haben intern ein Ziel beschlossen, auf das wir zuversichtlich blicken. Mit zehn Heimspielen aus den letzten 14 Partien schauen wir optimistisch auf die Rückrunde.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Wir konnten uns in der Winterpause verstärken: So kommt David Rosenbrock nach einem halben Jahr vom TSV Apensen zurück und die Brüder Maximilian und Felix Dubiel heißen wir am Bätjerplatz willkommen. Beide kommen vom JFV Bremerhaven und sammeln bei uns ihre ersten Herrenerfahrungen. Ende März stößt außerdem Jannis Borchardt dazu, der dann endlich spielberechtigt ist. Mit der Rückkehr einiger verletzter Spieler sind wir breiter aufgestellt, als in der Hinrunde. Das Trainerteam bleibt so zusammen.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Am 4. Januar hatten wir ein erstes Treffen, bei dem über die Hinrunde gesprochen wurde und unsere Ziele für die Rückrunde festgelegt wurden. Anschließend ist jeder selbstständig laufen gegangen und am 20.01. steht das erste gemeinsame Training wieder an. Neben Testspielen findet am 14.02. unsere Kohltour statt, die jährlich das Highlight der Winterpause ist.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Überraschend ist, dass der Abstiegskampf ab Platz 6 beginnt. Diese Liga ist extrem ausgeglichen und verspricht eine spannende Rückrunde!
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Da würde ich zwei Spiele nennen: Zum einen das Auswärtsspiel in Harsefeld, bei dem wir ohne Auswechselspieler auskommen mussten und trotzdem einen 2:0-Auswärtserfolg feiern konnten und zum anderen das Auswärtsspiel in Hedendorf. Nach sieben sieglosen Spielen und einigen Rückschlägen während der Partie, konnten wir dennoch einen Last-Minute-Sieg erzielen, was für die Moral der Mannschaft spricht.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Das werden der TSV Sievern und der FC Cuxhaven unter sich ausmachen. Ich tippe aufgrund der starken Hinrunde auf den TSV Sievern.