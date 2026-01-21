FuPa Wintercheck: MTV Bokel

Wir konnten uns in der Winterpause verstärken: So kommt David Rosenbrock nach einem halben Jahr vom TSV Apensen zurück und die Brüder Maximilian und Felix Dubiel heißen wir am Bätjerplatz willkommen. Beide kommen vom JFV Bremerhaven und sammeln bei uns ihre ersten Herrenerfahrungen. Ende März stößt außerdem Jannis Borchardt dazu, der dann endlich spielberechtigt ist. Mit der Rückkehr einiger verletzter Spieler sind wir breiter aufgestellt, als in der Hinrunde. Das Trainerteam bleibt so zusammen.