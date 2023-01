FuPa-Wintercheck: KV Plieningen II +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des KV Plieningen II in der Kreisliga B1 Stuttgart kommen von Abteilungsleiter Fußball Martin Schmid.

Negativ war sicher, dass wir am 3. Spieltag nicht antreten konnten. Sowas darf uns einfach nicht passieren. Persönlich fand ich unseren 6:0-Sieg bei HNK Slaven II sehr stark herausgespielt, in einem sehr fairen Spiel. Gegen Germania Degerloch II und Omonia Vaihingen II haben wir je 12 Tore geschossen. Das kann sich sicher auch sehen lassen.

Der Kader wurde vor der Saison wild durcheinander gewürfelt, einige Spieler wechselten in die Erste und dann kamen noch Verletzungen hinzu. Wir mussten sogar ein Spiel absagen wegen Spielermangels. Sowas darf eigentlich nicht passieren, zeigt aber, wie eng es anfangs war. Inzwischen läuft es gut, der Kader steht und die Ergebnisse stimmen auch. Wir sind auf dem 8. Platz, stellen den siebtbesten Angriff und die fünftbeste Abwehr. Anschluss nach oben ist gegeben. Also alles gut soweit.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Für das Team wünsche ich mir, dass wir vom Verletzungspech verschont bleiben und die, die aktuell noch ausfallen, bald wieder einsteigen können. Ansonsten darf das Jahr 2023 gerne so laufen wie es 2022 geendet hat: mit einer echten Einheit, die Bock hat und sich immer weiterentwickeln möchte.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Es gibt eine ganze Menge Themen, die in den letzten 6 Monaten passiert sind, welche man hier erwähnen könnte. Ich möchte mich vielmehr bei allen Spielern, dem Trainerteam, den Schiedsrichtern, Helfern, Sponsoren und Unterstützern bedanken, dass sie das alles möglich gemacht haben. Wir haben gesehen, was gehen kann, wenn man es anpackt. Auf und neben dem Platz. Danke!

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen?

