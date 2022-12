FuPa-Wintercheck: KV Plieningen +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des KV Plieningen in der Kreisliga A2 Stuttgart kommen von Abteilungsleiter Fußball Martin Schmid.

Ich denke, dass man das so nicht beantworten kann. Wir hatten einige Spieler, die im Sommer fest in der Zweiten eingeplant waren und die sich, nach anfänglichen Problemen, super in der Ersten festgespielt haben. Auch bei den Neuen sind einige dabei, die wir so nicht eingeschätzt haben und die uns immer wieder überraschen. Hier jemanden hervorzuheben, wäre falsch. Als Team haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Bisher gehen wir von zwei Abgängen aus, von dem einer umzugsbedingt ist. Was Zugänge angeht, haben wir keinen ganz großen Druck, werden aber versuchen, das ein oder andere in die Wege zu leiten.

Nach den viele Veränderungen im Sommer als wir mit einem neuen Trainerteam und einem neu zusammengestellten Kader quasi neu angefangen haben, war zu erwarten, dass es anfangs schwierig werden würde. Und so war es auch. Dazu kamen einige größere Verletzungen, so dass wir länger als gehofft gebraucht haben, um in die Spur zu kommen. Nun haben wir 19 Punkte auf dem Konto, etwas Platz nach unten und sind in den letzten 4 Spielen ohne Niederlage geblieben. Der Trend passt also und mit den bisher erreichten Punkten können wir ganz gut leben.

Positiv waren sicher einige Spiele, vielleicht weil es nicht so lange her ist, fällt mir das Spiel gegen TSV Bernhausen II ein. Die Landesliga hatte schon Winterpause und so spielten in der Zweiten plötzlich 4 Stammspieler der Ersten. Sowas passiert in der Staffel ja häufiger, in dem Ausmaß war das neu. Aber was soll´s? Es ist erlaubt. Wir haben ein richtig starkes Spiel gemacht, gingen sogar in Führung und haben durch zwei Tore der Landesliga-Leihgaben bis kurz vor Schluss zurückgelegen. Das Team hat nie aufgesteckt, taktisch und mental alles reingehauen und hat sich in der 89. Minute nach einigen Chancen mit dem Ausgleich belohnt. Das war schon krass!

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Für das Team wünsche ich mir, dass wir vom Verletzungspech verschont bleiben und die, die aktuell noch ausfallen, bald wieder einsteigen können. Ansonsten darf das Jahr 2023 gerne so laufen wie es 2022 geendet hat: mit einer echten Einheit, die Bock hat und sich immer weiterentwickeln möchte.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Es gibt eine ganze Menge Themen, die in den letzten 6 Monaten passiert sind, welche man hier erwähnen könnte. Ich möchte mich vielmehr bei allen Spielern, dem Trainerteam, den Schiedsrichtern, Helfern, Sponsoren und Unterstützern bedanken, dass sie das alles möglich gemacht haben. Wir haben gesehen, was gehen kann, wenn man es anpackt. Auf und neben dem Platz. Danke!

