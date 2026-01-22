FuPa-Wintercheck: HSC Leu Braunschweig

Der HSC Leu Braunschweig steht aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz der Kreisliga Braunschweig und steckt mit zwölf Zählern tief im Abstiegskampf, der einige Konkurrenten betrifft. Wir haben mit Coach Kevin Riaz über die Hinrunde gesprochen..

Mit unserer ersten Saisonhälfte können wir nicht zufrieden sein. Wir erspielen uns in nahezu jedem Spiel viele Großchancen und sind oft gut im Spiel, belohnen uns dafür aber zu selten. Deshalb haben wir am Ende zu wenig Punkte geholt. Genau daran werden wir arbeiten und in der kommenden Phase alles investieren, um richtig Gas zu geben und viele Punkte zu sammeln. Unser klares Ziel ist weiterhin Top 5.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Durch einige Spielausfälle konnten wir etwas früher in die Pause gehen. Offiziell starten wir am 21.01. wieder in die Vorbereitung, sofern es uns möglich ist und die Sportanlagen nicht gesperrt sind.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

⁠Viele Überraschungen gibt es m.M.n derzeit nicht. In der Rückrunde wird sich jedoch noch einiges durchmischen. Rot-Weiß dominiert aktuell die Liga und wird höchstwahrscheinlich am Ende auch Meister. Sie verfügen über viele starke Individualspieler, die ordentlich PS auf den Rasen bringen.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die Abendspiele im Pokal waren für uns immer etwas Besonderes. Man hat gemerkt, wie sehr die Jungs auch neben der Liga für diesen Wettbewerb gebrannt haben. Leider sind wir kurz vor dem Halbfinale ausgeschieden. Die vielen englischen Wochen und eine zwischenzeitlich lange Verletztenliste haben es zusätzlich erschwert aber auch das gehört dazu und bringt uns als Team weiter.



