FuPa-Wintercheck: GW Mühlen

GW Mühlen geht als Tabellenführer in die zweite Hälfte der Saison und wird die gejagte Mannschaft sein. Es sieht nach einem engen, langen und sehr spannenden Kampf um die Meisterschaft auf. Wir haben dafür im FuPa-Wintercheck mit dem Coach des Spitzenreiters, Andreas Hinrichs, gesprochen..

Ich glaube, dass wir sehr zufrieden sein können mit der Hinrunde. Wir wussten natürlich vor der Saison, dass wir eine gute Mannschaft haben. Eine junge Mannschaft, die aber auch schon relativ eingespielt ist mit ein paar punktuellen Verstärkungen, die uns sicherlich auch gut getan haben und so haben wir schon gehofft, dass wir eine gute Rolle spielen können. Wir hatten ja auch das Erreichen der Top 5 als Ziel ausgegeben. Dass es so gut läuft, hätten wir nicht gedacht. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich darüber und hoffen natürlich auch, dass wir die Form in der Rückrunde bestätigen können. Wir hatten ja bisher in den letzten Jahren nahezu immer das Problem, dass die Rückrunde dann deutlich schwächer war als die Hinrunde. Wir sind immer schlecht rausgekommen aus der Winterpause. Ich hoffe, dass es dieses Jahr einfach besser klappt, dass wir da einen besseren Fokus drin haben. Was besser werden müsste? Ich glaube, dass wir manchmal auch zu instabil sind nach Negativerlebnissen. Dann verlieren wir oft so ein bisschen die Ruhe, die Spielkontrolle. Wie gerade schon gesagt, die Stabilität wäre in der Entscheidungsfindung manchmal zu hektisch. Das ist natürlich typisch für eine Mannschaft, die relativ jung ist, aber auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir arbeiten können, gerade wenn es hinten raus dann knapp ist. Da fehlt uns manchmal noch ein bisschen Struktur, aber schon deutlich besser als letztes Jahr. Auf jeden Fall ist das ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen, aber grundsätzlich natürlich zufrieden.

Unsere Vorbereitung startet am 24.01. Wir starten ja erst am 08.03. Viele fangen ja schon ein oder sogar zwei Wochen früher an zu spielen.

Von daher sind wir wahrscheinlich mit dem Vorbereitungsstart auch ein, zwei Tage später als viele andere Mannschaften. Aber ich denke vom 24.01. bis zum 8.03. ist das ein sehr sinnvoller Zeitraum.

Die Vorbereitung sieht so aus, dass wir gerade am Anfang gegen die Oberligisten spielen. Das ist natürlich hinten raus schwieriger, weil die Oberliga schon Mitte Februar wieder startet.

Wir beginnen mit dem Test gegen den BSV Rheden. Dann kommt Wilhelmshaven.

Wir spielen gegen Friesoythe, gegen Wetschen beim Kunstrasencup.

Wir haben dann noch weitere Testspiele gegen Stenum und gegen Wildeshausen und TuS Lutten am 29.01.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Bei den Überraschungen tue ich mich ehrlicherweise wirklich schwer.

Ich glaube, dass die Mannschaften, die da so weit oben stehen, schon ein Stück weit erwartbar waren. Dass die Liga einfach sehr ausgeglichen ist, sehr eng ist, das war auch vorher klar. Das zeigt sich auch, denn es kann nahezu jeder jeden schlagen.

Von daher, glaube ich, kann sich der neutrale Zuschauer sowohl im Abstiegskampf, aber vor allem auch im Rennen ganz oben auf eine spannende Rückrunde freuen.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Ich glaube, dass der Saisonstart generell ein absolutes Highlight war. Mit dem Auftaktsieg 5:1 gegen Garrel.

Wenn man jetzt noch sieht, wo Garrel steht, nämlich sehr weit oben, auch eine der Meisterschaftsanwärter für mich, dann ist das schon ein absolutes Highlight.

Dann haben wir das 8:0 nachgelegt. Ich glaube, dass dieser Saisonstart schon sehr, sehr besonders war und auch ein absolutes Highlight war. Dann sicherlich die beiden Siege bei Eintracht Nordhorn mit dem 5:0 in der Liga und dem Weiterkommen im Pokal

Und vor allem auch das allerletzte Spiel, wo wir uns in der Tabellenführung die Wintermeisterschaft geholt haben. 5:0 in Melle auf Kunstrasen. Da haben wir auch schon einen sehr, sehr guten Ball gespielt.



Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass die Tabelle so grundsätzlich schon in Teilen erwartbar war.

Ich habe zumindest keine Mannschaft, die jetzt deutlich nach unten ausgerissen ist oder deutlich nach oben ausgerissen ist. Ich habe Papenburg vorher als Meisterschaftskandidat angegeben, auch in der lokalen Zeitung hier. Und das bleibt für mich auch so. Jetzt sind wir minimal, also wirklich minimal davor. Das ist aber nur das Torverhältnis.

Für den Titelerfolg gilt: Die Mannschaft, die am konstantesten ist, die am abgeklärtesten ist, die natürlich über eine extrem hohe individuelle Qualität verfügt, macht es. Ich glaube, dass der Meisterschaftskampf auch bis zum Ende sehr, sehr offen sein wird. Ich glaube, die ersten fünf, vielleicht sogar sieben Mannschaften haben alle sehr realistische Chancen.

Das ist extrem eng. Aber natürlich wollen wir auch so lange, wie es geht, da oben mitmischen. Wir wollen wirklich mitreden. Dann gucken wir mal am Ende, wofür es reicht.



Wer wird Meister und warum?

Ich glaube, die absoluten Top-Favoriten sind andere. Auch Bevern ist sicherlich eine Mannschaft, die absolut das Zeug hat, Meister zu werden.

Aber natürlich ist da noch Vorwärts Nordhorn, natürlich ist da noch der BVG, vielleicht sogar noch Eintracht Nordhorn und Melle. Eintracht hat ja einige Spiele weniger.

Für uns gilt es, wie gesagt, einfach gut aus der Wintervorbereitung rauszukommen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Die Jungs haben Lust, die Jungs sind heiß und wir freuen uns auf die Rückrunde.

Schauen wir mal, dass wir so lange, wie es geht, möglichst weit oben bleiben. Für mich ist Papenburg dennoch weiterhin Favorit.