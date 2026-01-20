FuPa-Wintercheck: Germania Lamme mit Trainer Pascal Herr

Der TSV Germania Lamme überwintert nach 15 Spielen auf Rang fünf der Bezirksliga Braunschweig 2. Trainer Pascal Herr blickt im FuPa-Wintercheck auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.
Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus?
„Positiv. Wir haben einen sehr großen Umbruch sowie Ausfälle wichtiger Stammkräfte verkraftet und viele Spieler weiterentwickelt, gerade die jungen. Wir haben mehrfach gezeigt, zu was wir imstande sind, sind defensiv deutlich stabiler geworden als in den letzten Jahren. Das gilt es nun alles zu kompensieren und weiterzuentwickeln.“
Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders?
„Die Entwicklung der Mannschaft. Auch durch einige Nackenschläge sind wir sehr eng zusammengewachsen und haben uns durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.“
Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum?
„Ganz klar der völlig verdiente 3:1-Derbysieg gegen Lehndorf, da wir das Spiel über 90 Minuten durch unseren Plan klar dominiert haben.“
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?
„Wir starten am 20. Januar offiziell mit der Vorbereitung und haben im Winter einige Hallenturniere gespielt. Highlights sind sicherlich die Testspielgegner, ohne einen besonders hervorzuheben, da sie in ihren jeweiligen Ligen Duftmarken gesetzt haben und über eine hohe individuelle Qualität verfügen.“
Wo siehst du aktuell den größten Verbesserungsbedarf bei deiner Mannschaft?
„Momentan schaffen wir es nicht, Torchancen in ausreichender Anzahl zu produzieren. Da müssen wir besser werden. Zudem arbeiten wir weiterhin an taktischen Defiziten, die sich durch mehrere Bereiche ziehen, inklusive der Entscheidungsfindung.“
Wird sich im Winter personell etwas verändern? Gibt es Zu- oder Abgänge zu vermelden?
„Wir geben einige Spieler ab, da der Kader sehr groß war. Das sind Erim Cakir, Henrik Werner und Marc Pötsch. Mit Crispin Teuber kommt ein Spieler von BVG Wolfenbüttel dazu, der bereits seit einiger Zeit mittrainiert und gezeigt hat, dass er genau der Offensivspieler sein kann, der den Unterschied ausmacht.“
Zum Schluss eine kleine Prognose: Wer wird Meister? Wer kämpft gegen den Abstieg? Und auf welchem Platz landet deine Mannschaft?
„Ich denke, dass die Meisterschaft bereits entschieden ist und Lehndorf aufsteigen wird. Unten gebe ich keine Prognose ab, da abzuwarten bleibt, wie viele Teams am Ende wirklich absteigen. Unser Ziel war es im Umbruchjahr, unter die ersten fünf zu kommen, und dabei bleiben wir auch. Ich denke, das wäre ein Erfolg auf ganzer Ebene.“