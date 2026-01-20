FuPa-Wintercheck: Germania Lamme mit Trainer Pascal Herr

– Foto: Friedhelm Brauner

Der TSV Germania Lamme überwintert nach 15 Spielen auf Rang fünf der Bezirksliga Braunschweig 2. Trainer Pascal Herr blickt im FuPa-Wintercheck auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.

Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus?

„Positiv. Wir haben einen sehr großen Umbruch sowie Ausfälle wichtiger Stammkräfte verkraftet und viele Spieler weiterentwickelt, gerade die jungen. Wir haben mehrfach gezeigt, zu was wir imstande sind, sind defensiv deutlich stabiler geworden als in den letzten Jahren. Das gilt es nun alles zu kompensieren und weiterzuentwickeln.“ Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders?

„Die Entwicklung der Mannschaft. Auch durch einige Nackenschläge sind wir sehr eng zusammengewachsen und haben uns durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.“

Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum?

„Ganz klar der völlig verdiente 3:1-Derbysieg gegen Lehndorf, da wir das Spiel über 90 Minuten durch unseren Plan klar dominiert haben.“ Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

„Wir starten am 20. Januar offiziell mit der Vorbereitung und haben im Winter einige Hallenturniere gespielt. Highlights sind sicherlich die Testspielgegner, ohne einen besonders hervorzuheben, da sie in ihren jeweiligen Ligen Duftmarken gesetzt haben und über eine hohe individuelle Qualität verfügen.“