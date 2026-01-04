FuPa-Wintercheck: FT Braunschweig

Zur Winterpause stehen die Freien Turner aus Braunschweig auf dem elften Platz der Landesliga und haben nur vier Siege einfahren können. Sieben Remis und dazu fünf Niederlagen bedeuten 19 Punkte. Cheftrainer Julian Runzer legte sein Traineramt nieder, doch Co-Trainer Gian Luca Renner blieb am Bord. Mit ihm haben wir im FuPa-Wintercheck gesprochen..
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?
Wir haben uns die erste Saisonhälfte anders vorgestellt und insgesamt leider unterperformt. Trotz des guten Saisonstarts mit den zwei Siegen gegen Vorsfelde und BSC Acosta, mussten wir uns mit zu vielen Unentschieden begnügen und hatten zu wenig Konstanz in unseren Leistungen. Die Winterpause wird uns guttun, um mit voller Power in die zweite Saisonhälfte zu starten.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?
Wir starten am 14.01. die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ich persönlich freue mich auf jedes Training und besonders auf die zwei Testspiele gegen Newroz Hildesheim und MTV Wolfenbüttel.
Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.
Mittlerweile ist in dieser Landesliga nichts mehr überraschend. An einem guten Tag kann Jeder gegen Jeden punkten. Wir schauen aber nur auf uns.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Das positivste Ereignis war der 3:2-Sieg im Wolters Flutlichtpokal gegen die U23 von Eintracht Braunschweig. Das Spiel hat gezeigt, wie viel Qualität in uns steckt.
Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?
Unser Weg führt in der Tabelle hoffentlich wieder nach oben. Wir haben uns gemeinsam in diese Situation gebracht und werden dort alle zusammen wieder rauskommen.
Wer wird Meister und warum?
Ich lege mich nicht fest. Es ist in dieser Saison deutlich ausgeglichener als letztes Jahr. Zwar marschieren Gifhorn und Vorsfelde aktuell vorneweg, die Verfolger können aber mit einer kleinen Serie die Liga noch spannender machen.