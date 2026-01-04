FuPa-Wintercheck: FT Braunschweig

– Foto: Stefan Schneider- FT Braunschw

Zur Winterpause stehen die Freien Turner aus Braunschweig auf dem elften Platz der Landesliga und haben nur vier Siege einfahren können. Sieben Remis und dazu fünf Niederlagen bedeuten 19 Punkte. Cheftrainer Julian Runzer legte sein Traineramt nieder, doch Co-Trainer Gian Luca Renner blieb am Bord. Mit ihm haben wir im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Wir haben uns die erste Saisonhälfte anders vorgestellt und insgesamt leider unterperformt. Trotz des guten Saisonstarts mit den zwei Siegen gegen Vorsfelde und BSC Acosta, mussten wir uns mit zu vielen Unentschieden begnügen und hatten zu wenig Konstanz in unseren Leistungen. Die Winterpause wird uns guttun, um mit voller Power in die zweite Saisonhälfte zu starten.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Wir starten am 14.01. die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ich persönlich freue mich auf jedes Training und besonders auf die zwei Testspiele gegen Newroz Hildesheim und MTV Wolfenbüttel.