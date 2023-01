In der Aufstiegsrunde drei Spiele - drei Tore: Alina Cohrs

FuPa Wintercheck: FSV Tostedt Frauen Frauen 1. Kreisklasse Stade/Harburg: "Wir werden Meister" - Bliedersdorf/Nottensdorf spielerisch stark

Die Frauen des FSV Tostedt spielen in der 1. Kreisklasse Stade/Harburg, gehören also zum FuPa Stade Wintercheck. In der Aufstiegsrunde, die nach dem 1. Platz in der Staffel Süd erreicht wurde, steht das Team von Trainer Olaf Felkner hinter dem FSV Bliedersdorf/Nottensdorf auf Platz 2 der Tabelle. Das Selbstbewusstsein ist groß, der Titel das Ziel. Hier sind die Antworten von Spielerin Alina Cohrs im FuPa Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Pause? Was ist das? Es gibt nur ein Gas: Vollgas! 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Nein - ein Plan, ein Ziel, ein Team. 3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden? Zusammenhalt = 1* Motivation = 1 Ausdauer = 2- mit Luft nach oben 4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? FSV Bliedersdorf/Nottensdorf e.V. ist spielerisch gut aufgestellt und sehen wir mit uns eher in einer höheren Liga. 5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum? SG Winsen/Elbmarsch Hinspiel: Mit einem Rückstand von 1:0 direkt zu Anfang der Partie gestartet, aber durch einen großartigen Zusammenhalt und mit viel Schweiß das 1:3 für uns erkämpft. 6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?