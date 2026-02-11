FuPa Wintercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf Ü40

Jens Lüchau und Björn Peters sind bislang mit jeweils 5 Treffern die besten Torschützen beim FSV. – Foto: Jörg Struwe

Souverän stieg der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf im letzten Sommer in die Herren Ü40 Kreisliga auf. Dort ist die Konkurrenz doch ein wenig stärker. Dennoch spielt der FSV in den meisten Fällen ganz gut mit. Der Klassenerhalt ist machbar. Hier sind die Antworten von Spielertrainer Sebastian Kreibich im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir sind durchaus zufrieden mit der Hinserie. Uns war bewusst, dass die Kreisliga ein anderes Niveau sein wird. In den meisten Spielen konnten wir einigermaßen mithalten. Insgesamt müssen wir unsere Fehlerquote minimieren, um noch ein paar Punkte einzufahren.

Es wird keine Veränderungen geben.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir nutzen unsere neue Halle, um uns auch in der Winterzeit zu bewegen. Evtl. organisieren wir noch ein Vorbereitungsspiel und verbinden es mit einem Auftaktgrillen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wir haben die Stärke unserer Gegner richtig eingeschätzt. Also keine großen Überraschungen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Wir sind froh, dass wir noch im Kreispokal mitwirken. Enttäuschend war unsere Auftaktniederlage gegen Bützfleth. Wir hatte eine richtig gute Mannschaft zusammen, schwächten uns aber durch eine Rote Karte und starteten dadurch mit einer unnötigen Niederlage.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

VfL Güldenstern Stade wird es sich nicht nehmen lassen. Sie haben in der Spitze und Breite den besten Kader.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!