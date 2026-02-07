FuPa Wintercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II

Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II hat noch alle Chancen, in den Aufstiegskampf einzugreifen. – Foto: Jörg Struwe

Die zweite Mannschaft des FSV Bliedersdorf/Nottensdorf steht in der 2. Kreisklasse auf einem guten 5. Platz. Der Rückstand zu den beiden Aufstiegsrängen beträgt sechs Zähler, bei teilweise noch unterschiedlicher Anzahl von Spielen. Es ist also noch alles möglich. Trainer Oliver Ebeling ist jedenfalls zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Also wir als Trainerteam sind mit der Hinrunde und der aktuellen Platzierung natürlich sehr zufrieden. Wir haben eine wirklich super Trainingsbeteiligung und arbeiten hart, aber auch mit dem nötigen Spaß. Gerade in den letzten 5 Spielen trug die ganze Arbeit immer mehr Früchte und die Spielzüge wurden auf dem Platz umgesetzt. Ich denke, in der Defensive müssen wir noch ordentlich nachlegen. Allerdings mussten wir auch mit einigen Verletzungen zurechtkommen, vor allem die von Patrick Bernecker (Schulter), unserem Torhüter, hatte uns schwer getroffen. Aber die tolle Moral und das Kämpferherz dieser Mannschaft konnte auch das kompensieren.

Mit André Scheffler haben wir einen Abgang zu verzeichnen, viel Glück auf deinem weiteren Weg, André. Max Blaschnik ist kurz vor der Winterpause zu uns gestoßen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir wollten am 27.01. starten, das Wetter hatte aber etwas dagegen. Aktuell trainieren wir in der Halle. Mit Highlights ist das so eine Sache, wir wären froh, wenn das eine oder andere Testspiel stattfinden könnte. Die Probleme haben momentan wohl auch andere Vereine.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich denke, das war Mulsum/Kutenholz II. Schwer zu bespielendes Team, sehr körperlich, aber fair und immer gefährlich in ihren Aktionen nach vorne.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Für mich persönlich das Plakettenspiel gegen den ASC Cranz-Estebrügge II. Wir hatten mit Kamil Buga einen Feldspieler im Tor, der wirklich alles gehalten hat, was ging. 4 Spieler auf der Bank, einer davon verletzt und nach einer Roten Karte in der 30. Minute auch noch einer weniger. Wir haben noch sehenswert durch einen Lupfer von Mathias Peimann das 1:0 vor der Pause gemacht. Nach der Pause haben wir lange gekämpft und alles verteidigt und dann durch zwei Ecken in den Schlussminuten die Tore kassiert. Estebrügge ist verdient weitergekommen, aber der Kampf und das, jeder für jeden, war einfach klasse.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir denken da schon an Deinste II. Klarer Plan, gutes Aufbauspiel, oft direktes Spiel und hinten stehen sie auch richtig gut. Wenn sie so weitermachen, sind sie schwer zu schlagen. Aber wir wollen natürlich auch noch versuchen, den einen oder anderen zu ärgern. Mal schauen, was am Ende bei rauskommt.

