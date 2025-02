FuPa Wintercheck: FSG 3 Meilen Altes Land II

Und weiter geht es im diesjährigen FuPa Wintercheck mit der FSG 3 Meilen Altes Land II. Die Altländerinnen sind im zweiten Jahr dabei und spielen erneut eine gute Runde. Ein Trainer hat natürlich immer einiges, was verbessert werden kann oder nicht wieder passieren darf. Hier sind die Antworten von Coach Fynn-Friedrich Schwenkenberg.

Zum Ende der Hinrunde zeigten wir klar bessere Leistungen und konnten auch aus den letzten vier Spielen drei Siege einfahren. Wir müssen aber auch in der Rückrunde gleich diesen Schwung mitnehmen und den Gegnern zeigen, was wir können.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Im Trainerteam bleibt alles so wie es war. Wir haben zwei Neuzugänge in der Mannschaft dazugewonnen und ich hoffe, sie bringen ordentlich Schwung mit ins Team.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir sind ab den 07.01.2025 ins Hallentraining gestartet und seit dem 27.01.2025 auch wieder auf dem Platz. Große Besonderheiten wird es nicht geben, wir haben drei Testspiele ab dem März und wollen uns voll auf diese vorbereiten.

4. Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die Stimmung ist meiner Meinung nach sehr gut und ich hoffe, das bleibt über die Saison so.

5. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Eine ganz klare Überraschung ist der FC Rosengarten. Sie dominieren die Liga komplett. Negativ überrascht bin ich vom VfL Güldenstern Stade II, da ich im Sommer noch dachte, dass sie den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga machen.

6. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Mein negativstes Ereignis in der Hinrunde war ganz klar der Nichtantritt gegen den FC Rosengarten. Dies hat mich sehr enttäuscht, da wir auf einen sehr breiten Kader zurückgreifen können, auch der Schlüsselbeinbruch von Marnie Petersen war prägendes Ereignis und großer Verlust für die Mannschaft. Positiv war ganz klar das Spiel gegen die SG Scharmbeck/Pattensen II, wo meiner Meinung nach endlich der Knoten geplatzt ist und wir zeigen konnten, was wir können.

7. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Es wird ein Rennen zwischen dem SV Ottensen und dem FC Rosengarten.

8. Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Beide Mannschaften sind auf einem guten Weg und ich hoffe, sie behalten dieses bei.

