– Foto: FG Düshorn/Krelingen
FuPa Wintercheck: FG Düshörn/Krelingen
"Generell müssen wir an der Balance zwischen Angriff und Abwehr weiter arbeiten"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Jan Bassen von der FG Düshorn Krelingen unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? *
Als Aufsteiger kann man mit der ersten Saisonhälfte insgesamt zufrieden sein. Wir wussten nicht wirklich was uns in der Bezirksliga erwartet. Die wenigsten aus dem Team haben schon Bezirksliga im Herrenbereich gespielt. Wir konnten nach einigen Anfangsschwierigkeiten uns aber aklimatisieren und unsere Spiele gewinnen. Diese zumeist auch sehr verdient. Generell müssen wir an der Balance zwischen Angriff und Abwehr weiter arbeiten, um in den entscheidenden Phasen einer Partie als Mannschaft richtig zu reagieren und entweder das Tor zu erzielen oder eben zu verhindern. Prinzipiell sind wir da auf einem guten Weg.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen? *
Im Trainerteam wird es dahingehend eine Veränderung geben, dass unser Co Trainer David Sonnemann aus beruflichen/persönlichen kürzer treten muss. Diese Lücke müssen wir intern mit unseren Führungsspieler und im restlichen Trainer- und Betreuerstab auffangen. Ausser es wird sich spontan noch etwas ergeben. Man weiß ja nie. Der Kader wird zusammen bleiben. Abgänge haben wir nicht. Wir hoffen, dass unsere "Langzeitverletzten" pünktlich zur Vorebereitung wieder dabei sein werden. Als Neuzugang können wir Stand jetzt (16.1.26) Yusuf Kocabas verkünden. Ein junger talentierter Offensivspieler, der den Konkurrenzkampf mit seinem Bruder und den restlichen Mitspielern weiter antreiben wird.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen? *
Wir werden am 27.1.2026 wieder ins Training einsteigen und in den Wochen bis zum ersten Pflichtspiel diverse Testspiele auf unterschiedlichen Untergründen absolvieren. Als ein Higlhlight und auch Teambuilding-Maßnahme werden wir am Valentinstag ohne unsere Frauen einen romantischen Teamabend mit "Schlag mein Team" in Hannover absolvieren. Ich bin mir nicht sicher, ob die Jungs diese Problematik des Valentinstag im Hinterkopf haben. Zugesagt haben fast alle.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? *
Schwierig zu beantworten. Elstorf hat gezeigt, dass in der Bezirksliga ein sehr guter technisch und taktischer Fussball gespielt werden kann. Da wurden uns die Grenzen aufgezeigt. Wir freuen uns trotzdem aber auch schon auf das Rückspiel, um zu zeigen dass wir vielleicht nicht ganz so weit weg sind, wie das Ergebnis aus dem Hinspiel aufzeigen könnte.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf? *
Insgesamt der Verlauf der ersten Saisonhälfte stimmt mich positiv für die zweite Hälfte. Ich empfinde die Stimmung in den Spielen zwischen den einzelnen Teams als positiv. Negativ sehe ich jede Verletzung eines Spielers, ob bei uns oder bei unseren Gegnern. Der Fussball ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt. Lasst uns gemeinsam Fussball spielen und das Spiel geniessen.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum? *
Da gibt es nur eine Mannschaft: TSV Elstorf. Die mit Abstand beste Mannschaft in allen Belangen. Viel souveräner kann man kein Spiel gegen uns gewinnen. Trotzdem hoffen wir darauf, dass wir in Elstorf eine bessere Leistung zeigen und sie noch etwas ärgern können.