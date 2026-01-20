FuPa Wintercheck: FG Düshörn/Krelingen

Als Aufsteiger kann man mit der ersten Saisonhälfte insgesamt zufrieden sein. Wir wussten nicht wirklich was uns in der Bezirksliga erwartet. Die wenigsten aus dem Team haben schon Bezirksliga im Herrenbereich gespielt. Wir konnten nach einigen Anfangsschwierigkeiten uns aber aklimatisieren und unsere Spiele gewinnen. Diese zumeist auch sehr verdient. Generell müssen wir an der Balance zwischen Angriff und Abwehr weiter arbeiten, um in den entscheidenden Phasen einer Partie als Mannschaft richtig zu reagieren und entweder das Tor zu erzielen oder eben zu verhindern. Prinzipiell sind wir da auf einem guten Weg.