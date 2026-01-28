FuPa Wintercheck: FC Wörpetal Frauen

Bemerkenswert und positiv natürlich unsere ungeschlagene Serie. Wir sind stolz darauf in der Hinrunde ohne Niederlage in die Winterpause gegangen zu sein und daran wollen wir natürlich anknüpfen. Ebenso bleiben die beiden Derbysiege uns lange in Erinnerung, da wir da noch mehr Kampfgeist gezeigt und als Team fungiert haben. Negativ war leider das schnelle Pokalaus. Auch im Elfmeterschießen kann alles passieren und dann ist der Weg schneller vorbei als man denkt. Da nehmen wir mit, solche Spiele nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und genauso zu kämpfen wie in der Liga.