FuPa Wintercheck: FC Wörpetal Frauen
"Wir sind stolz darauf in der Hinrunde ohne Niederlage in die Winterpause gegangen zu sein"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Carina Kück vom FC Wörpetal unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Ja, wir sind definitiv zufrieden! Wer hätte gedacht, dass wir zur ersten Saisonhälfte oben mitspielen und mit zwei Spielen weniger den zweiten Platz belegen. Das gibt viel Selbstvertrauen und Motivation in die Mannschaft und darauf können wir nur aufbauen. Wir hätten das ein oder andere Spiel gerne genauer für uns entscheiden und mehr Tore erzielen wollen.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Wir freuen uns über zwei neue oder auch alte Gesichter bei uns im Team, die uns auf dem Spielfeld unterstützen. Sie werden eine große Bereicherung für uns sein. Leider mussten wir uns aber auch von einer Spielerin verabschieden, die wir sehr ins Herz geschlossen haben, jedoch nur eine sehr kurze Zeit bei uns war. Sie brachte mit ihrem spanischen Temperament viel Dynamik und frischen Wind ins Team.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Nach unserem letzten Heimspiel fing die Winterpause an und wir starten ab Ende Januar wieder in die Vorbereitung! Es gab schon viele Besprechungen und Pläne für die Rückserie und diese bestreiten wir als Team und organisieren den Einstieg mit abwechslungsreichen Trainingseinheiten um noch stärker in der zweiten Saisonhälfte anzugreifen.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Jedes Spiel und jeder Gegner war eine Herausforderung und wir wussten es muss immer gekämpft werden. Wir wissen im Fußball ist alles möglich, daher gibt es immer positive und negative Eindrücke.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Bemerkenswert und positiv natürlich unsere ungeschlagene Serie. Wir sind stolz darauf in der Hinrunde ohne Niederlage in die Winterpause gegangen zu sein und daran wollen wir natürlich anknüpfen. Ebenso bleiben die beiden Derbysiege uns lange in Erinnerung, da wir da noch mehr Kampfgeist gezeigt und als Team fungiert haben. Negativ war leider das schnelle Pokalaus. Auch im Elfmeterschießen kann alles passieren und dann ist der Weg schneller vorbei als man denkt. Da nehmen wir mit, solche Spiele nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und genauso zu kämpfen wie in der Liga.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Als neu gegründeter Verein wäre es natürlich immer schön ein Zeichen zu setzen, aber wir gönnen es jeder Mannschaft und wir behaupten unsere Derbygegner stehen zurecht mit oben in der Tabelle, da sie als Team auf dem Feld sehr gut miteinander harmonieren.